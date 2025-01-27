Сбербанк реализовал оплату проезда в автобусе по геопозиции

Сбербанк запустил в Костроме систему оплаты проезда в наземном общественном транспорте с использованием геопозиции пассажира. Она позволяет пассажирам автобусов быстро и удобно оплачивать поездки — без необходимости прикладывать карту либо смартфон к терминалу или передавать наличные водителю. Все жители Костромы и гости города смогут в специальном мобильном приложении сформировать маршрут поездки, отследить время прибытия автобуса и оплатить поездку в два клика, для этого потребуется только смартфон. Деньги списываются мгновенно с привязанной банковской карты, одновременно создается электронный билет. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Решение в области финтеха разработано Сбербанком и может быть адаптировано для любых сервисов и мобильных приложений, как федеральных, так и региональных.

Разработка новой системы оплаты проезда в Костроме стала возможной благодаря поддержке Министерства транспорта России, сотрудничеству Администрации Костромской области и Сбербанка. На запуске присутствовали заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов, председатель Общественного совета при Минтрансе Татьяна Горовая, заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков и вице-президент Сбербанка Михаил Чачин. До конца 2025 г. возможность оплаты проезда по геопозиции планируется к запуску более чем в 20 регионах России.

Михаил Чачин, вице-президент – директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка: «Оплата проезда по геопозиции на 30% ускоряет посадку в общественный транспорт в часы пик, потому что исключает из процесса использование платежных терминалов. В итоге скорость движения общественного транспорта возрастает. Такой способ оплаты абсолютно прозрачен, удобен и экономит время пассажиров. В ближайшие годы мы планируем внедрить систему во многих городах — это одна из составляющих цифровой трансформации общественного транспорта страны».

При этом Сбербанк развивает комплексный подход к развитию городского общественного транспорта. В настоящее время реализованы цифровые решения для повышения качества управления городским общественным транспортом: от интеллектуальной системы управления с элементами искусственного интеллекта, которая позволяет автоматизировать диспетчеризацию транспортных средств и контроль пассажиропотока, автоматизированных систем оплаты проезда, цифровой и физической инфраструктуры для городских парковочных пространств до электронных путевых листов, помогающих сократить время выпуска парка на маршруты. Для пассажиров Сбербанк предлагает различные формы оплаты проезда в общественном транспорте, чтобы пассажиры могли выбрать удобный для себя способ: банковской картой, смартфоном, по биометрии (в метрополитене).

Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта России: «Внедрение оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации делает процесс использования транспорта максимально удобным для пассажиров и экономически эффективным для перевозчиков. Для Костромы, где уже успешно применяются цифровые технологии для развития общественного транспорта, переход на оплату по геолокации становится логичным шагом. Этот подход открывает новые возможности для повышения качества транспортных услуг и делает их более доступными для жителей региона. Разработанная Минтрансом России технология уже нашла применение в ряде субъектов страны и показала свою эффективность как на городских маршрутах, так и на железнодорожных линиях. В тех регионах, где данная система уже внедрена, пассажирами совершено почти 11 млн поездок, что подтверждает востребованность и удобство этого решения. Интерес к технологии продолжает расти как среди регионов, так и разработчиков, которые активно создают новые сервисы на ее основе».

Юрий Маков, заместитель губернатора Костромской области: «Костромская область – один из первых регионов, который максимально активно включился в решение вопросов, связанных с обновлением системы организации перевозок пассажиров. Это задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным. Регион взял на себя все обязательства по обновлению транспортной системы в областной столице. И сегодня люди отмечают, что ездить стало гораздо удобнее, комфортнее. Работа по модернизации транспортной системы прошла успешно. Вместе с этим, мы не останавливаемся на достигнутом. Сегодня вместе с нашими партнерами вводим еще одну систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Костромы, при которой достаточно просто иметь при себе смартфон. Мы знаем, что технология оплаты по геопозиции, разработанная Минтрансом России в 2022 г., уже успешно функционирует в ряде российских городов. И мы с радостью присоединяемся к проекту, в том числе, рассчитывая, что в дальнейшем сможем интегрировать эти технологии для пригородного и межмуниципального транспорта».