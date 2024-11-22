ЦСР и АО «ГЛОНАСС» составят универсальный рейтинг регионов России по подключению к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
Благодаря новому рейтингу субъектов России по подключению к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» местные власти смогут оценивать эффективность использования информационно-навигационных технологий в своем регионе. Соглашение о совместной работе над созданием такого рейтинга заключили заместитель директора Центра стратегических разработок Татьяна Горовая и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».
«Проработка инициатив и предложений для технологического и цифрового развития с лидерами различных отраслей экономики, подготовка аналитических материалов для принятия решений бизнесом и федеральными министерствами — это то, чем мы занимаемся ежедневно. А реализация совместных проектов с такими лидерами отрасли как АО «ГЛОНАСС», опираясь на данные поможет прорабатывать множество решений для экономики страны и отдельных регионов, повлиять на безопасность и самое главное повлиять на благо миллионов наших граждан», - сказала первый заместитель генерального директора ЦСР Татьяна Горовая.
Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений
По словам Алексея Райкевича, уже ведется совместная кропотливая работа над созданием универсальной методики для расчета данного рейтинга.
«Сервисы на основе госинформистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» повышают безопасность и комфорт миллионов пассажиров, обеспечивают мониторинг в режиме реального времени общественного транспорта во всех регионах России, перевозок опасных грузов, малой авиации, авиабеспилотников и карет скорой помощи. Совместно с Минтрансом России мы запускаем Федеральную навигационно-информационную систему - государственную платформу мониторинга всех видов транспорта, которая позволит региону централизованно управлять всем транспортным комплексом. Партнерство с ЦСР позволит объективно оценивать результаты нашей совместной работы с регионами по цифровой трансформации транспорта и внедрению передовых навигационно-связных решений в интересах граждан, государства и бизнеса», - отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.