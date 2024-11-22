Разделы

Цифровизация
|

ЦСР и АО «ГЛОНАСС» составят универсальный рейтинг регионов России по подключению к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Благодаря новому рейтингу субъектов России по подключению к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» местные власти смогут оценивать эффективность использования информационно-навигационных технологий в своем регионе. Соглашение о совместной работе над созданием такого рейтинга заключили заместитель директора Центра стратегических разработок Татьяна Горовая и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Проработка инициатив и предложений для технологического и цифрового развития с лидерами различных отраслей экономики, подготовка аналитических материалов для принятия решений бизнесом и федеральными министерствами — это то, чем мы занимаемся ежедневно. А реализация совместных проектов с такими лидерами отрасли как АО «ГЛОНАСС», опираясь на данные поможет прорабатывать множество решений для экономики страны и отдельных регионов, повлиять на безопасность и самое главное повлиять на благо миллионов наших граждан», - сказала первый заместитель генерального директора ЦСР Татьяна Горовая.

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

телеком

По словам Алексея Райкевича, уже ведется совместная кропотливая работа над созданием универсальной методики для расчета данного рейтинга.

«Сервисы на основе госинформистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» повышают безопасность и комфорт миллионов пассажиров, обеспечивают мониторинг в режиме реального времени общественного транспорта во всех регионах России, перевозок опасных грузов, малой авиации, авиабеспилотников и карет скорой помощи. Совместно с Минтрансом России мы запускаем Федеральную навигационно-информационную систему - государственную платформу мониторинга всех видов транспорта, которая позволит региону централизованно управлять всем транспортным комплексом. Партнерство с ЦСР позволит объективно оценивать результаты нашей совместной работы с регионами по цифровой трансформации транспорта и внедрению передовых навигационно-связных решений в интересах граждан, государства и бизнеса», - отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Власти выделили миллиарды на льготные кредиты для российских производителей электроники

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

Российские ПАКи внесены в Единый реестр

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще