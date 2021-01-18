«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения

«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения в 2021 г., полностью выполнив государственные контракты с Росстатом. В декабре 2020 г. завершена поставка в территориальные органы государственной статистики 360 тыс. планшетных компьютеров с российской операционной системой «Аврора» и специальным приложением для переписчиков. Также проведены модернизация и увеличение мощности автоматизированной системы Всероссийской переписи населения (АС ВПН), в которой будут аккумулироваться и обрабатываться все ее данные.

В соответствии с поручениями и решениями Президента и Правительства России при проведении переписи будут использованы отечественное оборудование и технологии. Планшетные компьютеры произведены компаниями «Аквариус» и «Байтэрг» на пяти производственных площадках в Москве, Костроме, Краснослободске, Шуе и Калининграде. Проект позволил отечественным компаниям наладить полный производственный цикл по выпуску планшетов в промышленных масштабах.

В комплект с планшетом с FullHD-дисплеем диагональю 10,1 дюйма входит зарядное устройство, защитный чехол, стилус, две карты памяти и внешний аккумулятор, что обеспечит автономную работу в течение нескольких дней.

Использование планшетов со специализированным программным обеспечением позволит повысить качество работы переписчиков и ускорить работу с полученными данными. В дальнейшем большая часть планшетов будет использоваться для реализации госпрограмм в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Планшеты работают на единственной отечественной мобильной операционной системе (МОС) «Аврора», развитием которой занимается дочерняя компания «Ростелекома» — «Открытая мобильная платформа». Для эффективного и безопасного сбора данных МОС создает защищенную доверенную мобильную среду, полностью соответствующую требованиям законодательства и регулирующих органов. Также в «Ростелекоме» развернута аттестованная инфраструктура для централизованного управления всеми планшетами с целью обеспечения информационной безопасности и сохранности собранных данных.

Для планшетов разработаны два мобильных приложения — для переписчика и для контролера. Переписчику доступен картографический сервис, который позволяет легче ориентироваться на местности. В нем отображены все строения, где необходимо собрать сведения о жителях. Также доступен электронный переписной лист для внесения данных. Обеспечена автоматизация ряда функций по сбору информации, что значительно сократит время обработки данных. Встроенные механизмы проверки вводимых данных на основе заданных логических правил исключают ошибки и опечатки. Приложение позволяет контролировать количество переписанных в одной локации для снижения вероятности манипуляций, а также отслеживать динамику переписи в режиме онлайн. Благодаря централизованной инфраструктуре управления в случае утери или компрометации планшета он может быть дистанционно заблокирован, а данные удалены.

В 2019–2020 гг. «Ростелеком» и Росстат вели разработку и внедрение АС ВПН, с помощью которой будут полностью цифровизированы все необходимые процессы: учет переписчиков, заключения договоров с ними, выдачу заданий, сбор и обработку данных, подведение итогов переписи. Новая функциональность автоматизированной системы — интеграция и поддержка Командного центра ВПН, который позволяет на интерактивной карте России отображать важнейшие данные о ходе переписи. Это даст возможность руководству Росстата своевременно принимать управленческие решения для обеспечения бесперебойности процесса.

На этом задачи «Ростелекома» в проекте не заканчиваются. Вместе с дочерней компанией Tele2 всем переписчикам будут предоставлены услуги мобильной передачи данных (SIM-карты предустановлены в планшеты). В период проведения переписи «Ростелеком» будет обеспечивать техническую поддержку всей цифровой инфраструктуры переписи населения, включая работу контакт-центра.

«Большинство первичных данных на переписи населения — около 90% — предполагается сразу собрать в цифровом формате. Эти данные будут заноситься переписчиками на отечественные планшеты с “Авророй” или самими гражданами на портале госуслуг, а также в переписных пунктах, в том числе на базе многофункциональных центров госуслуг. Семьям, которые не хотят пускать в дом посторонних людей, будут предоставлены все возможности для дистанционного участия в переписи. Безусловно, цифровизация повысит достоверность и качество собранной информации, а также ускорит ее обработку и анализ. Важно отметить, что решение Правительства России использовать только отечественные ИТ-решения при проведении переписи дает мультипликативный экономический эффект. Это поддержка российской радиоэлектронной промышленности и рабочих мест, а также рост налогооблагаемой базы. Конечно, на всех этапах будет обеспечена надежная информационная безопасность собранных цифровых данных, включая их деперсонализацию на начальном этапе», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Очередная Всероссийская перепись населения станет первой цифровой. Комплексное использование самых различных инструментов сбора и анализа данных — от планшетов и онлайн-заполнения переписных листов на портале госуслуг до создания специализированной информационно-аналитической системы “Население” и возможности открытого размещения микроданных — требует использования современных ИТ-систем и партнерства с лучшими компаниями. “Ростелеком” выступил в роли комплексного интегратора, взяв на себя ответственность как за поставку планшетов, так и за разработку программного обеспечения. В том числе и за создание специальных приложений для переписного персонала, адаптированных под операционную систему “Аврора”», — отметил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.