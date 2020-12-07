Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения

Росстат планирует закончить к 2023 г. разработку новой аналитической платформы «Население» стоимостью 719 млн руб. С помощью новой платформы, компании смогут получать мгновенный доступ к данным населения и использовать их в своих целях.

Новая открытая платформа Росстата

Росстат к 2023 г. планирует завершить разработку центральной аналитической платформы (ЦАП) «Население» стоимостью 719 млн руб. Платформа станет своеобразной «витриной данных» для граждан и бизнеса, как следует из плана цифровой трансформации ведомства, направленного в правительство 30 ноября 2020 г., пишет «Коммерсант».

По словам заместителя главы Росстата Павла Смелова, компании смогут получать бесплатный доступ к платформе и выгружать данные для своих целей. В частности, ЦАП позволит автоматизировать все расчеты по населению: рождаемость, смертность, заключение браков и разводы.

Новая платформа будет представлять собой комплекс инструментов для автоматизации сбора, хранения, обработки и распространения статистической информации. Она станет частью национальной системы управления данными. Платформа даст возможность внедрить новую модель работы со статистикой.

Данные будут содержаться в едином информационном пространстве, одновременно их качество должно перейти на новый уровень. Через платформу будет осуществляться однократное предоставление первичных статистических данных и их многократное повторное использование.

Росстат планирует закончить к 2023 г. разработку новой аналитической платформы «Население» стоимостью 719 миллионов

Компании и сейчас запрашивают данные у Росстата, но это длительный процесс, а собранная информация хранится в виде таблиц. Нынешний программный комплекс разработан 15 лет назад и фиксирует показатели ежемесячно. Новая платформа будет делать это в реальном режиме времени. ЦАП, по словам Смелова, будет отображать данные в виде графиков, картинок, диаграмм и карт с геолокацией. «Предприятия смогут получить доступ к системе по API (Application Programming Interface, программный интерфейс приложения) и делать уникальные запросы. Хочешь, например, открыть магазин в определенном месте — можешь увидеть характеристику населения, которое здесь проживает», — поясняет он, добавляя, что доступом уже интересуются «Яндекс» и Сбербанк.

В декабре 2019 г. CNews писал, что Правительство утвердило концепцию платформы, которая консолидирует статистический учет в России и позволит вести его в цифровом формате по единой методике. Тогда же на совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра, отметил, что многие недовольны тем, как в России ведутся статистические исследования и происходит обработка статистических данных. По его словам, такими исследованиями помимо Росстата занимаются более 60 министерств и ведомств. Инструменты, которые они используют, несовершенны, в связи с чем в методиках, форматах и показателях наблюдаются разночтения, которые ведут к разнице в интерпретациях.

Бизнесу нужны данные граждан, но эксперты говорят о рисках

Крупные компании очень заинтересованы в получении данных о своих клиентах. В феврале 2020 г. Ассоциация больших данных (АБД), в состав которой входят крупнейшие российские ИТ-компании, выступила с критикой второго по счету законопроекта Минкомсвязи (теперь Минцифры) о больших данных в России. Компании посчитали, что принятие документа повлечет негативные последствия для самого рынка больших данных и его игроков. В частности, в законопроекте было сказано, что определением принципов обработки больших данных, а вместе с ними — прав и обязанностей операторов и порядка хранения этой информации займется Правительство России.

В октябре 2020 г. АБД направила в Минцифры письмо с просьбой облегчить доступ к государственным информационным системам (ГИС) и реестрам. В Минцифры говорят о планах создать «государственную фабрику данных» — механизм, с помощью которого бизнес сможет получать доступ к ГИС. Компании, в том числе Mail.ru, «Яндекс», крупные банки и федеральные операторы связи, даже готовы платить за такой доступ.

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев оценивает перспективы платформы Росстата скептически, пишет «Коммерсант». По словам Комлева, не только население получит информацию о чиновниках, положении дел с рождаемостью и бедностью, но также оппозиция и шпионы. И тогда взаимодействие бизнеса с этой платформой власти могут начать ограничивать.

Критикует проект и глава комитета «Умный город» ассоциации «Руссофт» Виктор Субботин. По его словам, на которые ссылается «Коммерсант», крупнейшие корпорации уже своими силами создали детальные портреты клиентов и знают их предпочтения, а мелкий и средний бизнес и без статистики знает своих потребителей.

История создания новой платформы

Платформа для работы со статистическими данными создается в рамках дорожной карты по созданию национальной системы управления данными на 2019-2020 гг., которая была утверждена правительством в июне 2019 г. Это система формируется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Цель создания системы — повысить эффективность принятия управленческих решений с использованием ГИС для повышения качества и доступности госуслуг.

Концепция цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных была подготовлена Росстатом. Еще в 2013-2017 гг. в ведомстве реализовывалась программа создания системы многомерного анализа данных, но нынешнюю концепцию начали готовить в 2018 г.

Согласно концепции, проектировкой программного обеспечения платформы с августа 2019 г. занимаются НИИ «Восход» и ООО НЦИ. Создание платформы позволит консолидировать сбор статистики в России и создать единое хранилище первичных данных. C 2022 г. планируется начать сокращать количество статистической отчетности, а после 2024 г. статистика будет собираться на основе первичных учетных данных организаций. Все существующие ныне 540 форм статистической отчетности будут ликвидированы. Сроки формирования статистики должны сократиться в два раза, затраты экономики на статистическую отчетность — также в два раза.