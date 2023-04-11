«Ростелеком» подключил оптический интернет в удаленном поселении Ямала

«Ростелеком» подключил оптический интернет для 2000 жителей удаленного села Горки Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Населенный пункт, известный как один из самых многонациональных в северном регионе, расположен на правом берегу реки большая Обь в двухстах километрах южнее Салехарда. На северной территории проживают русские, ненцы, немцы, ханты и коми-зыряне. Добраться до села не просто: труднодоступные Горки расположены вдали от автомобильных дорог. Попасть туда можно только на катере или вертолете.

Виктор Фризоргер, глава администрации села Горки: «Для жителей села Горки, как и для всех представителей удаленных территорий, очень важна связь с внешним миром. А глобальная сеть — это своеобразное окно, ведущее к большой земле. С появлением оптики проблема метеозависимости осталась в прошлом, а скорость интернета выросла до 10 Мбит/с. Для нас это очень весомо и важно. В первую очередь для работы социально значимых объектов территории. У нас есть школы, детсад, больница, дом культуры, рыбзавод и сельскохозяйственное предприятие».

Доля того чтобы скорость интернета в Горках стала выше, специалисты «Ростелекома» проложили 9 километров оптического кабеля. Его смонтировали на шестиметровой высоте, разместив на опорах связи. Теперь доступ в Сеть есть у 220 домохозяйств многонационального села. Также местные жители смогут пользоваться целой линейкой цифровых сервисов: IP-телевидением, системой видеонаблюдения и образовательным видеосервисом «Лицей».

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «‘’Ростелеком‘’ ежегодно строит и модернизирует линии связи, чтобы жители Ямала могли пользоваться любыми цифровыми услугами. Сегодня оптикой охвачено более 96% Арктического региона. Только в 2022 г. мы подключили высокоскоростной интернет для более чем 2000 домохозяйств. И активная работа продолжается. На очереди еще один удаленный поселок на северо-востоке ЯНАО».

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Сейчас в Горках начался активный процесс подключения домов к оптическому интернету. В очереди на получение доступа к Сети — 38 семей.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV.