Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170928
ИКТ 13308
Организации 10443
Ведомства 1451
Ассоциации 979
Технологии 3404
Системы 25256
Персоны 73274
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1201
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2589
Мероприятия 846

Оболтин Константин


17.03.2025 В ЯНАО пройдет ИТ-форум «Цифра.Док», посвященный цифровым решениям для органов власти и бизнеса 1
04.06.2024 «МегаФон»: весной на автодороге Надым-Салехард мобильный трафик вырос в 7,7 раза 1
27.12.2023 «Ростелеком» и правительство ЯНАО завершили крупный проект по строительству оптической магистрали до Красноселькупа 1
13.09.2023 «Ростелеком» и окружной департамент информационных технологий и связи на Ямале запустили серию лекций для студентов ИТ-шников 1
12.07.2023 «Ростелеком» запустил второй этап федерального проекта устранения цифрового неравенства на Ямале 1
29.09.2022 Что показали два года активной эксплуатации российской коммуникационной платформы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Оболтин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9794 3
Telegram Group 2063 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2928 1
Microsoft Corporation 24714 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Softline - Софтлайн 2878 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 1
МегаФон 9033 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12893 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4945 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Новатэк Таркосаленефтегаз 3 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 75 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11800 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 211 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 680 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8361 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12687 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8160 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2134 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7882 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13388 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20831 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10844 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10210 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1476 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 377 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 978 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4295 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7515 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 424 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7178 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1219 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30046 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 419 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13991 1
УУС - Универсальные услуги связи 323 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 364 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1700 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2527 1
BaaS - Backend as a service 119 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12858 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3507 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 252 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2004 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 11 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2556 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1846 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1043 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1087 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 536 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5303 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 242 1
Microsoft Outlook 1394 1
Microsoft Exchange 1746 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 322 1
WhatsApp Messenger 1095 1
Щелгачев Дмитрий 28 2
Тен Антон 34 1
Залманова Александра 8 1
Мелихов Дмитрий 42 1
Фишер Юрий 1 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 865 5
Россия - РФ - Российская федерация 146208 3
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 156 3
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 58 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 762 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 830 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 159 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 112 1
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 1
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 37 1
Россия - УФО - ЯНАО - Красноселькупский район - Красноселькуп 12 1
Земля - планета Солнечной системы 10420 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7550 1
Россия - УФО - Свердловская область 1534 1
Россия - УФО - Тюменская область 1173 1
Россия - СФО - Омская область 682 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1218 1
Россия - УФО - ЯНАО - Пуровский район - Тарко-Сале 33 1
Россия - УФО - ЯНАО - Шурышкарский район 12 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5822 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8678 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 958 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2148 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10040 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29491 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2214 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16474 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18805 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6457 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5214 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2627 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2430 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 1
День молодёжи - 27 июня 908 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346883, в очереди разбора - 763764.
Создано именных указателей - 170928.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще