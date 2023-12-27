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«Ростелеком» и правительство ЯНАО завершили крупный проект по строительству оптической магистрали до Красноселькупа

«Ростелеком» совместно с департаментом информационных технологий и связи завершили самый масштабный проект года по строительству современной инфраструктуры в удаленных поселениях Ямала. Цифровой провайдер и правительство округа полностью перевели на оптику Красноселькуп — труднодоступный населенный пункт на северо-востоке округа, добраться до которого в холодное время года можно только по зимнику, а летом — на пароме или вертолете. Для этого специалисты компании построили магистральную линию связи Тарко-Сале — Красноселькуп. Связисты протянули более 80 километров кабеля через морозную тундру. Оптика охватила порядка 95% квартир в многоэтажках и 70% домохозяйств в частном секторе. Это стало своеобразным подарком для местных жителей к Новому году. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Константин Оболтин, директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО: «Обеспечение качественными услугами связи удаленных поселений Ямала — одно из приоритетных направлений работы нашего ведомства. В этом году качество интернета стало лучше сразу в десяти труднодоступных населенных пунктах, в том числе в Красноселькупе. Перевод на оптику — долгожданное событие для жителей этого села. А также крупный инвестиционный проект, который сыграет большую роль в цифровом развитии региона в целом».

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Проект был реализован в два этапа. Первый участок магистрали построили еще в 2020 г. Тогда связисты смонтировали порядка 50 километров линий связи на отрезке Термокарстовое месторождение — Красноселькуп. Этой осенью и зимой стройка шла на полосе Тарко-Сале — КП ''Тернефтегаз''. Там мы протянули 33 километра оптики. В работе было задействовано несколько десятков человек».

Оптическую магистраль построили через болотистую местность. Кабель разместили под землей на глубине до полутора метров. Все работы были проведены при крайне сложных климатических условиях. Зимой температура воздуха на севере округа опускается ниже ­ 40 С°.

Юрий Фишер, глава Красноселькупского района: «Сейчас Красноселькуп может с гордостью носить звание оптического села. Раньше связь в населенном пункте была доступна только по радиорелейной линии. Скорость доступа в интернет не превышала 2 Мбит/с. Теперь она вырастет до 100 Мбит/с, что, безусловно, положительно скажется на развитии образования и медицины на территории, а также сделает жизнь северян намного проще и комфортнее».

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Кроме скоростного интернета местные жители смогут подключить целую линейку цифровых сервисов: видеонаблюдение, интерактивное телевидение и образовательную платформу «Лицей». Скоро северянам будут предложены новые тарифы, сейчас они находятся в разработке.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink.

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