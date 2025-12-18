Разделы

Полярный кодекс Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах


СОБЫТИЯ


18.12.2025 ЭМЦТ разработала и сертифицировала ледовый радар в соответствии с новыми требованиями Полярного кодекса 2
08.12.2017 «Транзас» представил технологии для решения задач безопасности мореплавания в Арктике 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Полярный кодекс и организации, системы, технологии, персоны:

Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Ямал СПГ 10 1
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 43 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4836 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 1
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 32 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
