Полярный кодекс Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах
|18.12.2025
|ЭМЦТ разработала и сертифицировала ледовый радар в соответствии с новыми требованиями Полярного кодекса 2
|08.12.2017
|«Транзас» представил технологии для решения задач безопасности мореплавания в Арктике 1
