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МТС запустила LTE по дороге к южному берегу Телецкого озера

МТС запустила сеть LTE в горном селе Балыкча Улаганского района республики Алтай, через которое проходит единственная дорога до южного берега Телецкого озера, одной из главных достопримечательностей региона.

Ранее 863 жителям и следующим через село туристам была доступна только голосовая связь. Село Балыкча расположено за перевалом Кату-Ярык, в живописной Чулышманской долине, недалеко от южного берега Телецкого озера, куда ежегодно стремятся попасть тысячи туристов со всей России. Благодаря запуску сети LTE жители села, туристы и путешественники могут выходить в соцсети, пользоваться мессенджерами и другими современными цифровыми сервисами.

«По данным анализа Big Data МТС, южный берег Телецкого озера входит в топ наиболее посещаемых туристами мест, причем более 90% гостей прибывают в регион автомобилем. Поэтому мы продолжаем улучшать качество сети в населенных пунктах, которые находятся вдоль ключевых туристических маршрутов региона. Запуск сети LTE в селе Балыкча откроет жителям доступ к цифровым сервисам экосистемы МТС, в том числе к кино и сериалам в онлайн-кинотеатре Kion», – сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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