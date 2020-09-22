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«Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии

ПО Софт Навигация
, Текст: Эльяс Касми

Создана цифровая карта национальных парков «Зюраткуль» и «Зигальга» в Челябинской области, а также природного парка «Иремель» в республике Башкортостан. На их территории обитает множество редких видов животных и птиц, встречаются растения-эндемики, занесенные в Красную книгу России и регионов. В парках проложены десятки интересных маршрутов и экологических троп, привлекательных для туристов. С помощью интерактивной карты путешественники смогут сориентироваться на местности, найти информацию о кемпингах, горных вершинах, пещерах, маршрутах и достопримечательностях. Разработчиком карты выступила компания «Дата Ист» - корпоративный партнер Русского географического общества.

Цифровая карта национальных парков «Зюраткуль», «Зигальга» и парка «Иремель» позволяет путешественникам получить информацию о кемпингах, инфраструктуре, туристических маршрутах, природных достопримечательностях, границах парков и условиях их посещения. Цифровая модель рельефа содержит отметки высот. Загрузив карту в смартфон c помощью бесплатного приложения CarryMap, можно использовать ее без подключения к интернету. Есть возможность вносить путевые заметки и привязывать фотографии к точке на карте, а также записывать треки и делиться с друзьями.

Ранее компанией «Дата Ист» были опубликованы карты Найн-Майл-Каньона, национальных парков Глейшер и Секвойя (США), Курильского заповедника в Сахалинской области, заповедника «Столбы» в Красноярском крае, Курайской впадины и окрестностей Телецкого озера в Республике Алтай, плато Маньпупунер в Республике Коми, карты озер Хакасии и островов Белого моря в Карелии, многих других привлекательных для туристов мест.



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