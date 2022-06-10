Индексная книга (каталог) CNews*
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Беляев Филипп
СОБЫТИЯ
|10.06.2022
|«Ингосстрах» внедряет распознавание документов при оформлении ОСАГО на сайте 1
|07.06.2022
|«Газпромнефть-Ямал» внедряет автоматическую систему для повышения безопасности на буровой площадке 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Беляев Филипп и организации, системы, технологии, персоны:
|NVI 9 2
|NVI Solutions - НВИАЙ Солюшенс - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс 13 2
|Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 468 1
|Газпромнефть Ямал 6 1
|Газпром нефть 705 1
|Ингосстрах СПАО 473 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 726 1
|Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 235 1
|Овечкин Алексей 1 1
|Филиппов Денис 77 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164683 3
|Россия - УФО - ЯНАО - Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение 5 1
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 902 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454261, в очереди разбора - 727472.
Создано именных указателей - 197057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454261, в очереди разбора - 727472.
Создано именных указателей - 197057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.