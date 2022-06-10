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Индексная книга (каталог) CNews*
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Беляев Филипп

СОБЫТИЯ


10.06.2022 «Ингосстрах» внедряет распознавание документов при оформлении ОСАГО на сайте 1
07.06.2022 «Газпромнефть-Ямал» внедряет автоматическую систему для повышения безопасности на буровой площадке 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Беляев Филипп и организации, системы, технологии, персоны:

NVI 9 2
NVI Solutions - НВИАЙ Солюшенс - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс 13 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 468 1
Газпромнефть Ямал 6 1
Газпром нефть 705 1
Ингосстрах СПАО 473 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21751 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61117 2
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4576 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9289 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64249 1
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Паспорт - Паспортные данные 2821 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6451 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 447 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454261, в очереди разбора - 727472.
Создано именных указателей - 197057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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