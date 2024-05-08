Microsoft создала для спецслужб США ИИ, полностью изолированный от интернета

Компания Microsoft разработала полностью отделенную от интернета языковую модель GPT-4 для разведывательных служб. Она позволяет анализировать секретные данные без риска утечки. GPT-4 статическая, не обучается на данных, что обеспечивает безопасность. Около 10 тыс. сотрудников получат доступ к этой системе.

Нейросеть для спецслужб США

Корпорация Microsoft запустила предназначенную для спецслужб США модель генеративного искусственного интеллекта на суперкомпьютере, полностью изолированном от интернета. Об этом в начале мая 2024 г. сообщает издание Bloomberg.

Эта большая языковая модель полностью отделена от интернета, что является первым достижением в отрасли и позволит спецслужбам анализировать секретную информацию, не опасаясь, что она случайно просочится в интернет или будет взломана. Пользователи уже видели, как генеративный искусственный интеллект (ИИ) улучшил работу крупных компаний: от автоматизации задач до генерации новых идей и упорядочивания данных. Вполне понятно, что сотрудники спецслужб в Соединенных Штатах хотят, чтобы инструменты генеративного ИИ помогали им работать с безумными объемами данных.

Freepik Microsoft создала генеративный ИИ для спецслужб США. Нейронная сеть полностью изолирована от интернета

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) уже экспериментировало с сервисом, подобным ChatGPT, на несекретном уровне, но спецслужбам также нужно просеивать тонны секретных данных, и большая языковая модель, изолированная от интернета, - идеальное решение, пишет Bloomberg. Как и в космической гонке, страны соревнуются в том, чтобы наложить генеративный ИИ на данные разведки, сообщил агентству Bloomberg помощник директора ЦРУ по транснациональным и технологическим миссиям Шитал Патель (Sheetal Patel). Первая страна, которая сделает это, станет победителем, и Пател сказал: «Я хочу, чтобы это были мы!».

Microsoft хочет стать компанией, которая предоставит правительству США этот исторический сервис генеративного ИИ. По информации Bloomberg для того, чтобы искупить свою вину за отставание от достижений Google в области ИИ.

Старт разработки ИИ для правительства США

Возможно, для Microsoft запуск генеративной модели ИИ для правительства покажется немного неожиданным, но компания работает в этой области уже несколько лет. Если говорить конкретно о недавно запущенной модели LLM, то Microsoft работала над ней последние 18 месяцев т.е. с начала 2023 г. Очевидно, что компания работает над улучшением Copilot для более общего опыта использования ИИ на ПК, но Microsoft также заинтересована в том, как ИИ может поддержать государственные службы и государственный сектор США.

Microsoft утверждает, что ИИ может быть использован для оптимизации систем, предотвращения мошенничества и повышения вовлеченности граждан в государственных службах, и сообщает о возможности создания умных городов на базе ИИ, что звучит прямо как из научно-фантастического романа.

Говоря об ИИ в государственном секторе, в Microsoft отмечают, что генеративный ИИ может выступать в роли чат-бота для обслуживания граждан, творческого помощника для первых проектов и предложений, а также мастера по вводу данных, которые ранее могли анализироваться отдельно и вручную. Последнее замечание особенно актуально для спецслужб США.

Однако в октябре 2023 г. Кэндис Линг (Candace Ling) написала в блоге Microsoft, что компания начала предоставлять государственным учреждениям возможность использовать новые технологии ИИ для критически важных решений с помощью службы Azure OpenAI в коммерческом облаке Azure. Далее Линг написала, что Microsoft осознает, что многие агентства в США работают с конфиденциальными данными, требующими повышенного уровня безопасности и соответствия требованиям, и что в ближайшие несколько месяцев компания выпустит соответствующие решения.

Большая языковая модель, которая находится в специальной сети, доступной только правительству США, со слов технического директора Microsoft по стратегическим миссиям и технологиям Уильяма Чаппелла (William Chappell). Чаппелл рассказал Bloomberg, что модель статична, то есть она может читать файлы, но не учиться на них или в открытом интернете, что предотвратит попадание в нее секретной и секретной информации.

Модель была официально запущена 2 мая 2024 г., но теперь ей предстоит пройти тестирование и аккредитацию в разведывательном сообществе, прежде чем она начнет широко использоваться спецслужбами США.

ИИ лишь мультипликатор

ИИ стал мультипликатором и по прогнозам, будет экспоненциально трансформировать потенциал роста ВВП в мировой экономике. По данным Forbes, к 2027 г. объем рынка ИИ достигнет $407 млрд. Оказание помощи человечеству в разумном решении проблем, ограниченных ресурсов и потенциальных уязвимостей.

Технология своевременно проникла в различные сферы, предлагая решения на основе ИИ для поддержки, торговых партнеров, таможенных операций и создания среды соблюдения требований в современном глобализованном обществе. Государсвенные органы во всем мире проявляют растущий интерес к внедрению ИИ в процессы для повышения эффективности и упрощения процедур. При этом ключевая роль заключается в предоставлении удобного, интеллектуального и бесперебойного опыта, поскольку он позволяет интеллектуально собирать данные, получать аналитическую информацию, согласовывать точные принятия решений и обеспечить лучший эффект для бизнеса и стран.

Упрощение процедур с помощью инструментов на основе ИИ может создать благоприятную и свободную от беспорядка среду благодаря службам поддержки клиентов на основе ИИ и виртуальным помощникам, тем самым устраняя необходимость ручного вмешательства человека. Кроме того, прогнозная аналитика на основе ИИ может помочь в интеллектуальном анализе прошлых данных, интеллектуальной оценке рынка и других внешних факторов. Внутренние органы смогут точно оценивать объемы торговли, выявлять потенциальные уязвимости системы и задержки, мобилизовать и максимизировать сбор информации.