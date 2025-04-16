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Microsoft Azure AI Microsoft Azure Conversational AI Microsoft Azure OpenAI Service

СОБЫТИЯ

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16.04.2025 Почти две трети специалистов не считают ИИ угрозой для своей карьеры 1
04.10.2024 Генштаб ВСУ загрузил десятки секретных документов в ChatGPT, чтобы узнать, как победить Россию 1
09.09.2024 Microsoft откладывает релиз спорной функции Windows Recall 1
08.05.2024 Microsoft создала для спецслужб США ИИ, полностью изолированный от интернета 1
11.03.2024 Microsoft отключает сверхполезную функцию облака OneDrive, которая экономит уйму трафика 1
22.11.2021 В публичном доступе появился ИИ, который умеет писать письма, стихи и программный код 1
02.11.2021 Microsoft откроет бизнесу доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3 2
20.10.2021 Экзамены для сертификации Microsoft теперь доступны на русском языке 1
06.11.2019 Microsoft и Nokia анонсировали совместные решения на базе Microsoft Azure и Nokia SD-WAN 1
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 2
28.11.2017 Microsoft и SAP предоставят клиентам стратегию цифровой трансформации в облаке 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Microsoft Azure AI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 9
OpenAI 542 4
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 98 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Google LLC 12690 1
Nokia Enterprise 7 1
Nokia Analytics 1 1
NVI Solutions - НВИАЙ Солюшенс - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс 13 1
NVI 0 1
ИИ-Технологии 309 1
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SAP SE 5601 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
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Qualcomm Technologies 1974 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Telegram Group 2940 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
DJI 96 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
Газпромнефть Ямал 6 1
Columbia Sportswear 6 1
Get experts - Гет Экспертс 25 1
Coats 5 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Газпром нефть 725 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Coca-Cola Company 261 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
Micorosft Windows Insider 149 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Microsoft Azure Data Platform - Microsoft Azure Data Lake 12 1
Microsoft Azure Cognitive Services 10 1
Microsoft Azure Cosmos DB 4 1
Microsoft Azure Blockchain Service - Microsoft Azure Blockchain as a Service 7 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 46 1
Microsoft Azure Search 2 1
Microsoft Azure Virtual WAN Service 5 1
Microsoft SAPI - Microsoft Speech Application Programming Interface - Microsoft Speech Devices SDK & Reference Kit 10 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
SAP S/4HANA Finance 17 1
Nokia IMPACT IoT 8 1
Nokia Digital Automation Cloud - Nokia DAC 3 1
Nokia Worldwide IoT Network Grid - Nokia WING 1 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow - Microsoft BPM 29 1
Microsoft Remote Assist 2 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Intel Agilex FPGA 11 1
Qualcomm Vision Intelligence 2 1
Microsoft Kinect 201 1
Microsoft Remote Layout 2 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 19 1
Qualcomm AI Engine - Qualcomm Artificial Intelligence Engine 9 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks SD-WAN 10 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Chappell William - Чеппелл Вильям 3 1
Zander Jason - Зандер Джейсон 7 1
Buvac Kathrin - Бювак Катрин 1 1
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 1
Данилов Алексей 6 1
Беляев Филипп 3 1
Барсова Светлана 2 1
Спирина Анна 10 1
Beaumont Kevin - Бомонт Кевин 10 1
Сырский Александр 1 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Зайцев Михаил 345 1
Соловьев Владимир 108 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 1
Строительство - ИЖС - Индивидуальное жилищное строительство - вид разрешённого использования земельного участка, для возведения частного жилого дома 56 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
Российская газета 290 1
Военный обозреватель 2 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
Bloomberg 1627 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Ars Technica 450 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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