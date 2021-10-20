Экзамены для сертификации Microsoft теперь доступны на русском языке

Студенты и специалисты в различных областях, связанных с информационными технологиями, смогут сдать экзамены на русском языке, чтобы получить международную сертификацию Microsoft. Получение Microsoft Certification является способом входа в отрасль высоких технологий, сертификат позволяет подтвердить уровень знаний и опыта, что полезно как новичкам, так и профессионалам. Для тех, кто планирует развивать свою карьеру и становится востребованным на рынке, сертификация поможет выделить резюме среди остальных и даст возможность руководителю узнать степень профессиональной подготовки и компетентности.

«В нашем стремительно меняющемся мире технологии постоянно совершенствуются и, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда, важно обладать актуальными знаниями и компетенциями. Мы в Microsoft уверены, что очень важно поддерживать специалистов, стремящихся к развитию своих навыков. С помощью сертификации Microsoft мы помогаем всем желающим подтвердить свои технологические знания и стать успешным в профессиональной деятельности», – отметила Светлана Барсова, руководитель инициативы по развитию навыков и компетенций у заказчиков и партнеров Microsoft в России.

На данный момент доступны следующие экзамены для сертификации на русском языке: Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM, MB-910). Экзамен предназначен для специалистов, желающих подтвердить знания функций и возможностей приложений Microsoft Dynamics 365 для взаимодействия с клиентами; Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (ERP, MB-920). Экзамен предназначен для специалистов, желающих продемонстрировать базовые знания функций и возможностей приложений Microsoft Dynamics в финансовой и операционной деятельности организаций; Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900). Эта сертификация предназначена для тех, кто хочет подтвердить знания основ безопасности, соответствия требованиям и идентификации (SCI) в облачных сервисах и других службах Microsoft; Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900). Этот экзамен позволяет оценить способность специалистов понимать и применять базовые концепции облачных вычислений, основных служб Azure, основ безопасности и конфиденциальности в облаке, поддержки и ценообразования Azure; Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900). Кандидаты на сдачу этого экзамена демонстрируют знание возможностей Power Platform, автоматизации основных бизнес-процессов с помощью Power Automate, выполнения базового анализа данных с помощью Power BI, повышения производительности за счет простых приложений Power Apps и создания чат-ботов с использованием Power Virtual Agents; Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900). Кандидаты на получение этого сертификата должны обладать базовыми знаниями о понятиях машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (AI) и связанных с ними службах Microsoft Azure; Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900). Кандидаты на сертификацию по основам данных Azure должны обладать основными знаниями о базовых концепциях данных и о том, как они реализуются с использованием служб Microsoft Azure. Данная сертификация предназначена для специалистов, начинающих работать с данными в облаке.

До конца 2021 г. также будет доступен на русском языке экзамен Microsoft 365 Fundamentals (MS-900).