Microsoft откроет бизнесу доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3

Microsoft анонсировала Azure OpenAI Service – новый сервис, который предоставит облачным клиентам компании доступ к языковым моделям OpenAI GPT-3. Они смогут воспользоваться мощными ИИ-алгоритмами в сочетании с корпоративными возможностями Azure, такими как безопасность, конфиденциальность данных и гибкое масштабирование.

Решение может применяться в широком спектре сценариев, от преобразования естественного языка в программный код до обобщения больших объемов текста и генерации ответов на вопросы. Например, спортивная франшиза, которая разрабатывает собственное приложение для взаимодействия с фанатами во время матчей, может использовать возможности сервиса для быстрого преобразования потока информации, полученной от комментаторов матча, в короткие выжимки самых ярких моментов игры. А маркетинговая команда может использовать возможности алгоритмов для оперативной генерации оригинального контента при создании постов в социальных сетях или блогах.

Microsoft предложит инструменты для фильтрации и модерации содержания запросов и ответов пользователей, чтобы помочь моделям эффективно работать в каждом отдельном приложении. Клиенты смогут настраивать эти фильтры в соответствии со своими бизнес-потребностями, поскольку языковой стиль, подходящий, к примеру, для персонажа видеоигры, может отличаться от того, который предназначен для руководителей компаний.

Чтобы обеспечить корректное и этичное использование алгоритмов, сначала сервис Azure OpenAI Service будет доступен только по приглашениям. Первыми клиентами станут компании, которые планируют реализовать четко определенные сценарии использования, включающие этические принципы и стратегии использования ИИ. Сотрудничество с этими первыми клиентами поможет Microsoft увидеть, как эти меры работают на практике, и внести коррективы при необходимости. Помимо этого, Microsoft также предоставит клиентам возможность мониторинга для выявления возможных случаев злоупотребления или неправильного использования, чтобы помочь им убедиться, что их собственные пользователи применяют технологию по назначению.

Инициатива стала продолжением сотрудничества Microsoft и OpenAI – исследовательской организации, основателями которой являются Илон Маск и Сэм Альтман. Ранее Microsoft разработала облачный суперкомпьютер для обучения массивных ИИ-моделей в сотрудничестве и эксклюзивно для OpenAI. А весной этого года Microsoft объявила о первом использовании GPT-3 в своем продукте: компания интегрировала алгоритм в платформу для low-code разработки Power Apps, что позволяет создавать приложения без глубоких знаний кода или формул.