IBS разработала единые принципы работы с МТР для «Норникеля»

Команда IBS завершила проект по унификации колоссального массива учетных данных материально-технических ресурсов компании «Норникель».

Ключевые бизнес-процессы компании «Норникель» базируются на работе с материально-техническими ресурсами (МТР). Для обеспечения производственных задач различного рода разрезы справочника с учетными данными ведутся разными подразделениями «Норильского никеля». При этом единой системы методологии определения вида МТР в компании не было, большой объем записей хранился без указания этой характеристики.

В связи с этим «Норильскому никелю» предстояло разработать методики определения видов МТР и классов оценки для записей в справочнике МТР АСУ НСИ, а также унифицировать данные в соответствии с методиками для возможности автоматизировать процессы заполнения данных и обеспечения корректного учета материально-технических ресурсов.

Баир Данилов, руководитель направления НСИ компании IBS, сказал: «Важность создания методики заключается в возможности вести корректный учет материально-технических ресурсов для целей определения операционных и капитальных затрат (OPEX и CAPEX). Данная методика разрабатывалась на основе нормативно-методических документов компании и связана с разработанным компанией IBS классификатором МТР. При заведении нового МТР это позволяет сразу определить, как данный МТР будет учитываться».

Технологическим партнером «Норильского никеля» по унификации данных МТР выступила компания IBS. Реализация проекта началась 1 января 2018 г. Его специфической особенностью стал колоссальный массив данных. Для создания единого методологического подхода к классификации и учету необходимо было их обработать и проанализировать весь массив справочника МТР в разрезе учетных данных.

Проект затронул 18 подразделений компании «Норникель», среди которых ГМК «Норильский никель», Заполярный филиал ГМК «Норильский никель», «Норметимпэкс», «Кольская ГМК» и другие. Перед специалистами IBS были поставлены следующие цели: разработать методологию определения вида МТР и классов оценки, доработать и верифицировать контент АСУ НСИ (классы, шаблоны, записи МТР). Проект был реализован менее чем за 12 месяцев.

В ходе проекта командой IBS разработаны и согласованы между всеми площадками: методика по видам МТР и методика по классам оценки; сформированы: таблица мэппинга по закупаемой продукции и таблица мэппинга по продукции собственного производства; проставлен и унифицирован вид МТР для записей справочника МТР; сформированы предложения по смене классов оценки для КГМК; проведено обучение правилам и методам определения вида МТР и класса оценки более 50 пользователей — кураторов площадок и экспертов НСИ.

Александр Чуглин, руководитель направления НСИ компании «Норникель», сказал: «Успешная реализация проекта командой IBS позволила унифицировать в соответствии с методиками большое количество данных МТР основных подразделений группы компаний. Это помогло избежать дублирования данных, обеспечить совместимость справочной информации и документации, что повысило качество обработки и анализа учетных данных. Теперь в рамках всех предприятий компании “Норникель” действуют единые методики определения вида МТР и Классов оценки. Разработка такого единого для группы компаний видения привела к росту эффективности наших бизнес-процессов».