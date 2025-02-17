Доза НПП
|17.02.2025
|Производитель систем радиационного контроля стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» 2
|17.03.2006
|НПП "Доза" внедрило систему управления данными 2
Доза НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8259 1
|Appius - Аппиус 20 1
|Appius PDM 8 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2284 1
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 1
|1С:Торговля и Склад 70 1
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