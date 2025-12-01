Максим Ликсутов: Московский разработчик оборудования радиационного контроля привлек льготный кредит для строительства нового производства

Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания «Доза Тех» (входит в НПП «Доза») построит на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» промышленный комплекс для производства систем и оборудования радиационного контроля. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в соответствии со стратегией развитии промышленности Москвы до 2030 г. город продолжит оказывать поддержку промышленным инвесторам.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает проекты по локализации на территории города высокотехнологичных наукоемких производств. При содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства московский разработчик оборудования радиационного контроля привлек льготный инвестиционный кредит в размере 2,3 млрд руб. на строительство и оснащение новых площадей. Благодаря этому предприятие нарастит поставки продукции на атомные электростанции в России и за рубежом, атомные ледоколы и модернизированные плавучие энергетические блоки», – сказал Максим Ликсутов.

Предприятие «Доза Тех» в 2025 г. стало резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Площадь нового предприятия составит 18 тыс. кв. м.

«На привлеченные средства инвестор закупит около 100 единиц современного высокопроизводительного оборудования и создаст порядка 500 новых рабочих мест. Планируется, что к 2030 г. производственная мощность будущего промышленного объекта составит более 600 изделий в год», – сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2025 г. максимальный размер льготного инвестиционного кредита в Москве был увеличен с трех до пяти млрд руб., а срок – с трех до пяти лет. При этом компенсация составляет 50% от ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации.

«Строительство второго промышленного комплекса является важным этапом в развитии компании. Запуск «Доза Тех» на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» позволит значительно увеличить объемы производства оборудования для реализации крупных российских и международных проектов. Статус резидента ОЭЗ открывает перед нами новые возможности для роста и кооперации в высокотехнологичной среде», – сказал Алексей Нурлыбаев, генеральный директор НПП «Доза».

Всего с 2022 года благодаря льготным инвестиционным кредитам московские предприятия привлекли более 280 млрд руб. на развитие производства. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.