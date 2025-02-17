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Нурлыбаев Алексей



17.02.2025 Производитель систем радиационного контроля стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Нурлыбаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Доза НПП 2 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 364 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 577 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2523 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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