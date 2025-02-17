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Производитель систем радиационного контроля стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Производитель систем радиационного контроля ООО «Доза Тех» (входит в НПП «Доза») стал резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Статус резидента позволяет компаниям получать налоговые льготы и другие преференции, а высвобожденные средства направлять на внедрение современных разработок и запуск новых высокотехнологичных производств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Основная продукция, которую будет выпускать компания, – приборы и системы радиационного контроля, в том числе дозиметры, радиометры и другое оборудование. Производственная мощность завода на площадке «Алабушево» превысит 600 изделий в год. На заявленную производительность предприятие должно выйти не позднее 2030 г. Объем инвестиций в проект составит более 1,1 млрд руб., а также будет создано около 130 новых рабочих мест. Продолжаем развивать особую экономическую зону столицы, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», – сказал Максим Ликсутов.

Предприятие создаст современную площадку для производства, сборки и тестирования оборудования радиационного контроля. Проектирование нового завода на площадке «Алабушево» начнется в первом квартале 2025 г. Его площадь составит более 15 тыс. квадратных метров.

«Запуск производства продукции планируется в начале 2027 г. Оборудование, которое будет делать завод на площадке ОЭЗ Москвы, востребовано на различных объектах: на атомных станциях и ледоколах, в медицинских центрах, рентгеновских кабинетах», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компания создаст современную площадку для производства, сборки, тестирования оборудования и систем радиационного контроля.

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Импортонезависимость

«Дополнительные производственные мощности позволят НПП «Доза» увеличить долю продукции собственного производства в системах радиационного контроля, что обеспечит технологическую независимость от продуктов сторонних производителей», – сказал генеральный директор НПП «Доза» Алексей Нурлыбаев.

«Компания в статусе резидента особой экономической зоны будет освобождена от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, получит таможенные преференции, ставка налога на прибыль составит всего два процента. Это значит, что у предприятия будет гораздо больше возможностей инвестировать в свое развитие», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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