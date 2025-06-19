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Анатолий Гарбузов: Москва активно развивает сферу радиоэлектроники

В московском секторе радиоэлектроники действует более 870 предприятий с общим штатом свыше 138 тыс. человек. При поддержке города отрасль демонстрирует устойчивый рост. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Радиоэлектроника – одна из системообразующих отраслей в структуре столичной промышленности. Москва уверенно сохраняет лидерство в этой сфере, объединяя науку, производство и инновации, что делает город драйвером технологического развития России. По результатам 2024 г. выручка предприятий сегмента радиоэлектроники выросла на 14,4% по сравнению с результатами 2023 г. и составила порядка 959 млрд руб. Кроме того, инвестиции в отрасль увеличились в два раза и превысили 118,5 млрд руб.», – сказал Анатолий Гарбузов.

В Москве предприятия выпускают телекоммуникационное оборудование, интегральные микросхемы, приборы радиационного контроля, навигационные системы и многое другое. Они успешно укрепляют технологический суверенитет страны и создают современные высокотехнологичные решения, обеспечивая потребности различных отраслей экономики.

Например, столичный разработчик, производитель и поставщик электронных устройств для различных отраслей промышленности – «АТБ Электроника» – предлагает полный перечень услуг по созданию печатных плат, электронных модулей, приборов и других электронных изделий: от проектирования печатных плат и корпусных решений до сборки и испытаний готовой продукции.

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цифровизация

Компания «Резонит» выпускает в Москве печатные платы – основу любого электронного изделия. Они предназначены для соединения в единую систему различных электрокомпонентов. Продукция производителя используется во многих отраслях: телекоммуникациях, автомобильной технике, медицине, светодиодной технике, потребительской и промышленной электронике. Ежегодно на заводах компании производят около 5,5 млн кв. дм плат.

НПП «Доза» изготавливает системы радиационного контроля. В списке выпускаемой продукции – дозиметры, радиометры, спектрометры ионизирующих излучений, системы непрерывного контроля радиационной обстановки, системы аварийной сигнализации самоподдерживающейся цепной реакции, приборы контроля параметров медицинской техники. В числе основных потребителей производимой продукции предприятия атомной энергетики, научно-исследовательские центры, судостроительные заводы и многие другие.

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