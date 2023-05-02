«Аппиус» выпустила новую версию системы «Appius-PLM УПСД 2023.05»

Компания «Аппиус» сообщила о выходе версии 2023.05 системы технического документооборота «Appius-PLM Управление проектно-сметной документацией».

Программный комплекс для цифровой трансформации предприятий обеспечивает единое хранилище, управление технической документацией и связанными рабочими процессами для всех участников строительства – проектных институтов, заказчиков и подрядчиков.

Главные нововведения: локальное кэширование файлов и формирование отчета спецификации оборудования, изделий и материалов в печатной форме «1С:Предприятие».

В рамках распределенного хранения файлов и работы с ними в «Appius-PLM УПСД «реализован механизм локального кэширования файлов. Функциональные возможности системы были расширены с целью сокращения времени и ускорения работы с документацией пользователей, работающих с большим объемом данных. При работе в единой базе из разных локаций с плохим сетевым соединением многие из них сталкиваются с проблемой длительного ожидания выгрузки и открытия файлов.

Новая функциональность будет актуальна при работе с объемными файлами. При открытии документы выгружаются в рабочий каталог пользователя и специализированный каталог локального кэширования. В этом каталоге файлы хранятся в обезличенном виде, а их соответствие производится по контрольной сумме. При повторном открытии выполняется поиск файлов по контрольной сумме в каталоге локального кэширования, при несоответствии загружаются только измененные файлы из базы данных.

Второе новшество коснулось функциональности формирования отчета спецификации оборудования, изделий и материалов, который теперь создается в печатной форме «1C:Предприятие», что позволяет использовать систему «Appius-PLM УПСД» без установки сторонних приложений. Отчеты формируются в соответствии с ГОСТ 21.110-2013 с возможностью их сохранения в формат xlsx, pdf и другие, поддерживаемые платформой. Сформированные документы можно распечатать сразу из системы без предварительной выгрузки. Новая доработка будет особенно полезна пользователям, использующим Linux.

Новая версия системы «Appius-PLM УПСД 2023.05» уже доступна пользователям в рамках действующей технической поддержки.