Мельинвест


УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 АО «Мельинвест» перешел с устаревшей «1С:КА» 1.1 на современную систему «1С:ERP» 2 3

Публикаций - 1, упоминаний - 3

Мельинвест и организации, системы, технологии, персоны:

Appius - Аппиус - Аппиус ЦР - Аппиус -Цифровые решения - Аппиус-Софт 23 1
8675 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12078 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 481 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7046 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7283 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32776 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 59 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3384 1
1С:ERP Управление предприятием 663 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2074 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1389 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7706 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6198 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9613 1
