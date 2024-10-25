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Платформа CommuniGate Pro совместима с операционной системой «Альт Сервер»

«Базальт СПО» и «Система Безопасных Коммуникаций» подтвердили совместимость платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и операционной системы «Альт Сервер» 10 на платформе x86_64. По итогам тестирования оформлен сертификат. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Альт Сервер» предназначен для построения корпоративной инфраструктуры. Включает решение «Альт Домен», которое позволяет централизованно управлять компьютерами и пользователями с ОС на ядре Linux и Windows по единым правилам. Рабочие места можно переводить на российское программное обеспечение постепенно, распределяя затраты и не нарушая бизнес-процессы.

«Рассчитываем, что официальное подтверждение совместимости CommuniGate Pro с операционной системой «Альт» поможет многим организациям принять решение о совместном использовании отечественных решений, доказавших эффективность многолетним опытом эксплуатации и успешной конкуренцией как на внутреннем, так и на международном рынках. Гарантируем пользователям действенную техническую поддержку», – сказал генеральный директор АО «Система безопасных коммуникаций» Дмитрий Старовойтов.

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Бизнес

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