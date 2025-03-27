Обновление «Альт Виртуализации» 10.4: акцент на безопасность

«Базальт СПО» выпустила обновление дистрибутива «Альт Виртуализация» 10.4. Изменения коснулись устранения уязвимостей и повышения уровня безопасности, обновлена пакетная база. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Образ основывается на стабильном ядре 6.1.130 LTS, в котором исправлены уязвимости, обнаруженные с момента выпуска «Альт Виртуализации» 10.2. Появилась поддержка последних версий сетевых контроллеров Broadcom, теперь дистрибутив работает с ними без необходимости установки дополнительного ПО.

В пакетном менеджере apt появилась возможность подключаться к хранилищам программ (репозиториям) по защищенному протоколу https, что обеспечивает шифрование данных и предотвращает перехват пакетов.

Добавлен механизм, обеспечивающий совместимость между популярными инструментами контейнеризации Docker и Podman. Он позволяет использовать команды docker-compose с Podman без дополнительных настроек, обеспечивая ряд возможностей: Podman работает без демона, что делает его более безопасным и гибким в сравнении с Docker; podman-docker позволяет использовать существующие команды Docker при работе с Podman, упрощая переход для пользователей; поддержка запуска контейнеров без root-доступа и глубокая интеграция с Linux-системами. Сами контейнеры доступны для загрузки на сайте registry.altlinux.org.

Исправлена ошибка отображения имени пользователей при синхронизации с программным комплексом «Альт Домен».

Обновление выпущено для архитектур x86_64 и AArch64.

Техническая поддержка осуществляется на условиях, опубликованных на странице продукта на сайте «Базальт СПО».