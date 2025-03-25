Операционные системы «Альт» совместимы с СУБД «Линтер»

Российские операционные системы семейства «Альт» компании «Базальт СПО» успешно взаимодействуют с системами управления базами данных (СУБД) «Линтер» компании «Релэкс». В частности, СУБД «Линтер» корректно работает с операционными системами «Альт СП», «Альт Рабочая станция 10», «Альт Образование 10» и «Альт Сервер 10». Об этом CNews сообщили представители компании «Релэкс».

Использование «Линтер» и ОС «Альт» обеспечивает стабильную работу автоматизированных систем и программно-аппаратных комплексов. Это особенно важно для государственных учреждений, оборонных предприятий и коммерческих организаций.

«Возможность применения российских разработок вместо зарубежных аналогов способствует укреплению национальной кибербезопасности и независимости от иностранного софта», – отметила заместитель генерального директора компании «Релэкс» Ирина Мягкова.

Особенности операционных систем «Альт»

«Альт СП»: обладает встроенными средствами защиты информации, соответствует требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации, контейнеризации и СУБД. Эта операционная система предназначена для организаций с повышенными требованиями к защите данных, включая критическую информационную инфраструктуру (КИИ), автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) и государственные информационные системы. Интерфейс системы интуитивно понятен, а тема оформления «как Windows» делает ее привычной для пользователей.

«Альт Рабочая станция»: подходит для домашнего и офисного использования. Включает набор прикладных программ, отличается простой навигацией и минималистичным дизайном.

«Альт Образование»: специально разработана для образовательных организаций. Это комплексное решение, которое подходит для всех ступеней обучения — от дошкольного до высшего.

«Альт Сервер»: предназначен для построения корпоративной инфраструктуры. Включает решение «Альт Домен», которое позволяет централизованно управлять компьютерами и пользователями как на Linux, так и на Windows. Это позволяет постепенно переводить рабочие места на российское ПО, распределяя затраты и не нарушая бизнес-процессы.

«Линтер Бастион» — это отечественная система управления базами данных, разработанная для обеспечения высокого уровня защиты информации. СУБД сертифицирована ФСТЭК и Минобороны России, что подтверждает ее пригодность для создания автоматизированных систем с уровнем секретности до 2А. «Линтер Бастион» включена в Единый реестр российского программного обеспечения, что подчеркивает ее соответствие государственным стандартам и приоритетам в области импортозамещения.