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МД Информационные Системы


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Ред Софт» и ГК «МДИС» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и создании комплексного решения для безопасного перехода с Microsoft AD на Linux 1
10.06.2024 Merlion стала официальным дистрибьютором компании «МД Информационные Системы» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

МД Информационные Системы и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 843 1
МДИС 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26045 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 1
Linux OS 10250 1
МД Информационные Системы - Granulex 3 1
Степанюк Михаил 70 1
Шурунов Константин 4 1
Дыдыкина Лариса 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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