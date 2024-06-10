Merlion стала официальным дистрибьютором компании «МД Информационные Системы»

Компании Merlion и «МД Информационные Системы» объявили о подписании дистрибьюторского соглашения.

«МД Информационные Системы» – разработчик систем поддержки производства. Работает на рынке специального оборудования с 1995 г. В 2023 г. компания начала выпуск решений, облегчающих переход с иностранного программного обеспечения на российское.

Портфель Merlion пополнился решением Granulex для резервного копирования и аварийного гранулярного (выборочного) восстановления объектов каталога безопасности на платформе Linux. Granulex – программный продукт, необходимый для снижения рисков при миграции серверной инфраструктуры на отечественные операционные системы.

«Сотрудничество с компанией «МД Информационные Системы» позволило нам расширить портфель отечественных решений в области информационной безопасности для крупных и средних организаций. В качестве официального дистрибьютора мы готовы обеспечить нашим партнёрам и заказчикам полную поддержку на всех этапах тестирования и внедрения продукта», – отметил Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем в компании Merlion

«Мы с большим оптимизмом смотрим на сотрудничество с департаментом проектной IT-дистрибуции компании Merlion. Экспертиза Merlion в продвижении и поддержке корпоративных IT-решений позволит облегчить и обезопасить перевод серверной инфраструктуры российских организаций на отечественные платформы», – сказал Константин Шурунов, заместитель генерального директора «МД Информационные Системы».