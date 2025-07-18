Подтверждена совместимость Granulex и «Ред Адм»

Компании «МД Информационные системы» (ГК МДИС) и «Ред Софт» сообщили о завершении тестирования на совместимость продукта Granulex Recovery – подсистемы гранулярного восстановления каталога – с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Результаты испытаний зафиксированы в протоколе тестирования и подтверждаются официальным сертификатом совместимости.

Совместимость Granulex Recovery и «Ред Адм» позволит организациям, переходящим на отечественное ПО и стремящимся к технологической независимости, пройти сложный процесс миграции пользователей с Microsoft Active Directory – безопасно и с гарантией успешного внедрения. Последующая эксплуатация службы каталога с подсистемой гранулярного восстановления значительно сократит затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры и обеспечит непрерывность бизнес-процессов.

Granulex Recovery – единственное решение на рынке, которое позволяет точечно исправлять отдельные данные каталога без необходимости полного восстановления всей базы, минимизируя простои и снижая риски при переходе на отечественные ИТ-платформы. Продукт разработан командой с 20-летним опытом создания аналогичных решений для Microsoft Active Directory и включен в Единый реестр российского ПО (№22969 от 28 июня 2024 г.).

«Ред Адм» – система централизованного управления ИТ-инфраструктурой, которая помогает решать задачи администрирования: управлять доменом через единый графический интерфейс, мигрировать объекты ИТ-инфраструктуры, работать с файловым хранилищем, осуществлять массовые операции с пользователями и устройствами, настраивать правила работы в домене и автоматизировать многие рутинные процессы администрирования. Ранее компания «Ред Софт» представила глобальный релиз «Ред Адм» Промышленная редакция 2.0, добавив поддержку многоуровневых доменных инфраструктур с возможностью выстраивать транзитивные доверительные отношения, а также расширив состав подсистем и партнерских интеграций.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт», сказал: «Наше сотрудничество с ГК МДИС обеспечит предприятиям страны доступ к проверенному российскому программному обеспечению и сервисам, способствующим цифровизации различных секторов экономики. Внедрение «Ред Адм» создаст необходимые условия для плавной миграции многодоменной ИТ-инфраструктуры, а Granulex Recovery обеспечит сохранность и резервирование данных. Мы уверены, что совместимость наших решений значительно ускорит переход на отечественные технологии для системообразующих предприятий».

Лариса Дыдыкина, коммерческий директор «МД Информационные Cистемы» (Granulex), отметила: «Мы считаем, что в ближайшем будущем, с началом массового внедрения и эксплуатации Linux-каталогов, гранулярное восстановление службы каталога станет стандартом «must have» для рынка. Линейка продуктов Granulex дополняет возможности «Ред Адм», выполняя роль страховочного батута под миграцию и предоставляя готовый сервисный чемоданчик для всех этапов жизненного цикла каталога».