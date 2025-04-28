«Базальт СПО» и «Конфидент» провели испытания и подтвердили совместимость своего оборудования

Специалисты компаний «Конфидент» и «Базальт СПО» провели тестирование и подтвердили совместимость следующих продуктов: ЕЦУ Dallas Lock (версия 3.0.280 и выше) и операционные системы «Альт» («Альт Рабочая станция» 10 и «Альт Сервер» 10); ЕЦУ Dallas Lock и операционной системы «Альт СП» («Альт СП Рабочая станция» релиз 10 и «Альт СП Сервер» релиз 10); СЗИ от НСД Dallas Lock Linux (версия 4.6.230 и выше) и программный комплекс «Альт Домен». Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

ЕЦУ Dallas Lock – кросс-платформенный центр управления, контролирующий безопасность всей ИТ-инфраструктуры организации вне зависимости от ее структуры и масштабов. Предназначен для контроля целостности настроек активного сетевого оборудования, управления решениями Dallas Lock.

«Альт СП» – операционная система со встроенными средствами защиты информации. Сертифицирована ФСТЭК России.

«Альт Домен» – программный комплекс для централизованного управления компьютерами и пользователями в сети.