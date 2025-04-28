Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

«Базальт СПО» и «Конфидент» провели испытания и подтвердили совместимость своего оборудования

Специалисты компаний «Конфидент» и «Базальт СПО» провели тестирование и подтвердили совместимость следующих продуктов: ЕЦУ Dallas Lock (версия 3.0.280 и выше) и операционные системы «Альт» («Альт Рабочая станция» 10 и «Альт Сервер» 10); ЕЦУ Dallas Lock и операционной системы «Альт СП» («Альт СП Рабочая станция» релиз 10 и «Альт СП Сервер» релиз 10); СЗИ от НСД Dallas Lock Linux (версия 4.6.230 и выше) и программный комплекс «Альт Домен». Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

ЕЦУ Dallas Lock – кросс-платформенный центр управления, контролирующий безопасность всей ИТ-инфраструктуры организации вне зависимости от ее структуры и масштабов. Предназначен для контроля целостности настроек активного сетевого оборудования, управления решениями Dallas Lock.

«Альт СП» – операционная система со встроенными средствами защиты информации. Сертифицирована ФСТЭК России.

«Альт Домен» – программный комплекс для централизованного управления компьютерами и пользователями в сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отец Linux разнес в щепки кучу популярных файловых систем в своей ОС. Ценящим их программистам он посоветовал учить матчасть

Объем отечественного рынка промышленного софта вырос и достиг 60 миллиардов

В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ

Разработчики Linux написали кривой код и едва не убили Nginx и PostgreSQL. Откатить изменения удалось в последний момент

В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту

В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы с «Яндекс Картами» и 2ГИС

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153