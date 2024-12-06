DBA стал реселлером продуктов «Базальт СПО»

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем семейства «Альт», и системный интегратор DBA объявили о начале сотрудничества. DBA стал официальным реселлером компании. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Сотрудничество предусматривает со стороны DBA наращивание технических компетенцией для получения статуса интегратора по семейству ОС «Альт».

При построении ИТ-инфраструктуры организаций обязательным требованием к ОС является способность одинаково устойчиво и производительно работать на российской и импортной технике. В семействе ОС «Альт» — широкая линейка продуктов.

Операционные системы для десктопов «Альт Образование», «Альт Рабочая станция» и «Альт Рабочая станция К». «Альт СП» — операционная система, сертифицированная ФСТЭК, со встроенными средствами защиты, включает в себя виртуализацию, контейнеризацию, серверы и рабочие станции.

Технологический комплекс «Альт Платформа» предназначенный для сборки программного обеспечения. Это первый в России продукт, позволяющий компаниям создать полномасштабную цифровую инфраструктуру из российских компонентов: от простых приложений до операционной системы с комплектом прикладных программ.

«Альт Домен» — решение для централизованного управления компьютерами и учетными записями пользователей по единым правилам из единого центра. Программный комплекс может управлять ИТ-инфраструктурой с несколькими различными российскими и зарубежными ОС.

«Альт Сервер»позволяет развертывать и поддерживать корпоративную инфраструктуру предприятий, а также использовать разнообразное периферийное оборудование.

«Альт Виртуализация» для предоставления функций виртуализации и контейнеризации в корпоративной инфраструктуре.

«Базальт СПО» развивает технологии для управления корпоративной ИТ-инфраструктурой и создания собственных ИТ-решений. В ноябре в Реестр российского ПО внесена мобильная ОС ALT Mobile («Альт Мобильный»), которая позволит дополнить безопасный ИТ-контур компаний надежными мобильными устройствами.