«Альт Домен» получил премию CNews Awards

Программный комплекс «Альт Домен» компании «Базальт СПО» отмечен премией CNews в категории «Доменная служба: решение года». Церемония награждения прошла на «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра».

«Альт Домен» — это решение для централизованного управления компьютерами и учетными записями пользователей по единым правилам из единого центра. Программный комплекс интегрирован в операционные системы «Альт Сервер» и «Альт СП» Сервер и может управлять ИТ-инфраструктурой с несколькими различными российскими и зарубежными ОС.

«Мы стремимся создавать продукты, которые отвечают потребностям пользователей, поэтому не ограничиваем себя разработкой операционных систем, а развиваем технологии для управления корпоративной ИТ-инфраструктурой и создания собственных ИТ-решений. В конце августа мы запустили лицензирование и техподдержку нашего решения "Альт Домен" для единого управления компьютерами и учетными записями пользователей в инфраструктурах с разными операционными системами. Решение встроено в ОС "Альт" и уже широко внедряется у заказчиков», — сказал генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

Он отметил, что разработка «Альт Домена» началась около 4-х лет назад. В 2021 году «Базальт СПО» получила грант РФРИТ, а в 2022 году - грантовую поддержку Фонда содействия инновациям для развития различных инструментов, входящих в состав «Альт Домена».

«В 2023 году разработка была полностью завершена, однако развитие и улучшение решения непрерывно продолжается. Мы рады, что «Альт Домен» вновь получил признание со стороны рынка, и стремимся в дальнейшем поддерживать столь же высокое качество наших продуктов», — подчеркнул Трандин.

«Базальт СПО» не только разрабатывает операционные системы семейства «Альт», но и развивает технологии для управления корпоративной ИТ-инфраструктурой и создания собственных ИТ-решений. В разработке также находится мобильная ОС, которая позволит дополнить безопасный ИТ-контур компаний защищенными мобильными устройствами.