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Главное управление госимуществом потратит 80 миллионов на отечественный Linux

Росимущество закупает сертификаты техподдержки ОС «Альт» Linux на 89,3 млн руб. В период с 2025 по 2027 гг. ведомство намерено ежегодно закупать по 3050 сертификатов. 

Linux для ведомства

Как выяснил CNews, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) массово закупает сертификаты техподдержки для ОС «Альт» Linux. Общий объем закупки составил 9150 сертификатов, распределенных между тремя продуктами: «Альт СП Рабочая станция», «Альт СП Сервер» и «Альт Домен».

Ежегодно, с 2025 по 2027 гг. Росимущество планирует приобретать по 3050 сертификатов, из которых 3010 единиц предназначены для рабочих станций, 36 — для серверных ОС и 4 — для доменных решений.

Ведомство опубликовало тендер на сайте госзакупок 20 февраля 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 28 февраля. Победителя конкурса объявят 3 марта 2025 г. Начальная сумма закупки — 89,3 млн руб., однако она может уменьшиться в ходе проведения торгов.

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barek2marcin / Pixabay
Росимущество потратит 80 миллионов на техподдержку «Альт» Linux

Росимущество — орган исполнительной власти федерального уровня. В его задачи входит управление федеральным имуществом, включая земельные участки, а также оказание государственных услуг и реализация правоприменительных функций в сфере имущественных отношений.

Основные функции Росимущества включают разработку и реализацию единой государственной политики в области имущественных и земельных отношений, осуществление полномочий собственника в отношении имущества федеральных государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, разграничение государственной собственности, включая собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований, а также осуществление полномочий собственника имущества должника — федерального государственного унитарного предприятия в процессе банкротства.

Закупки Linux

В феврале 2024 г. CNews сообщал, что «Россети» закупили у «Базальт СПО» более 100 тыс. лицензий на операционные системы «Альт Сервер» и «Альт Рабочая станция». В рамках проекта было поставлено более 97 тысяч операционных систем «Альт Рабочая станция» и около 3 тыс. операционных систем «Альт Сервер» в 20 региональных подразделений группы «Россети». Также планировалось провести обучение ИТ-специалистов заказчика.

В ноябре того же года Федеральная налоговая служба выделила 1,69 млрд руб. на приобретение программно-аппаратных комплексов на базе операционных систем «Альт СП», Astra Linux, «Ред ОС» и CentOS. Это оборудование необходимо для обновления автоматизированной информационной системы «Налог-3».

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Бизнес

В апреле 2024 г. Российские железные дороги (РЖД) выделили 1,5 млрд руб. на приобретение отечественных персональных компьютеров. Эти средства будут направлены на приобретение 9 тыс. компьютеров с предустановленной российской операционной системой Astra Linux.

Часть средств была направлена на приобретение лицензий для российской операционной системы Astra Linux Special Edition. Эта система сертифицирована Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и предназначена для использования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Антон Мушинский

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