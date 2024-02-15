«Россети» поставят российский Linux более чем на 100 тысяч ПК и серверов

«Россети» закупили у «Базальт СПО» более 100 тыс. лицензий на операционные системы «Альт Сервер» и «Альт Рабочая станция». Один из крупнейших госзаказчиков ПО тратит сотни миллионов на импортозамещение.



Контракт на сотню миллионов рублей

«Россети» закупили у «Базальт СПО» более 100 тыс. лицензий на операционные системы «Альт Сервер» и «Альт Рабочая станция». Закупки выполнялись на основании технических требований, которые были выработаны в результате сравнительных испытаний ОС различных вендоров и включали весь набор функциональных возможностей, необходимых заказчику. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

В ходе проекта поставлено свыше 97 тыс. ОС «Альт Рабочая станция» и порядка 3 тыс. ОС «Альт Сервер» в 20 региональных отделений группы «Россети». Кроме этого, будет проведено обучение ИТ-специалистов заказчика.

По словам Константина Кравченко, заместителя генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети», внедрение российской ОС закладывает фундамент для качественного обеспечения технологического суверенитета такой стратегически важной отрасли как энергетика.

«Базальт СПО» и «Россети» не раскрыли стоимость контракта. Партнер Strategy Partners Сергей Кудряшов, рассказал «Ведомостям», что цена комплекта может начинаться от 112 млн руб., так как лицензия на универсальную ОС может быть стоить примерно от одной тыс. руб., а на серверную ОС — от 5 тыс. руб.

ОС «Альт» построена на базе ядра Linux и включена в реестр российского ПО. По данным технического директора Step Logic Дмитрия Григорьева, ОС «Альт» также активно используется в ФНС и «Газпроме». По итогам 2022 г. «Альт» занял 12,5% рынка российских ОС. Первое место - у Astra Linux (75,9%), у «Ред ОС» — 9,5%,у РОСА — 1,2%, у «Авроры» — 0,9%.

Долой Windows

Как утверждают сами «Россети», они сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. А в нашей стране они — один из крупнейших госзаказчиков ПО. Например, в 2016 г. «Россети» объявили конкурс с начальной ценой договора в 2,1 млрд руб. на закупку продуктов Microsoft.

В 2019 г. оператор электрических сетей вновь объявил конкурс на закупку ПО Microsoft на 1,85 млрд руб. Срок действия предоставляемых исполнителями прав на ПО Microsoft истек 30 сентября 2022 г. Летом 2023 г. Microsoft грозилась полностью прекратить с 30 сентября 2023 г. продлевать лицензии на свое ПО российским компаниям.



Поэтому вероятнее всего, «Россети» заменяют на ОС «Альт» американскую Windows. Представитель «Базальт СПО» подтвердил это «Ведомостям».

ОС «Альт рабочая станция», скорее всего, будут использовать сотрудники компании для стандартных ежедневных задач, сказал «Ведомостям» архитектор ИT-инфраструктуры практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт консалтинг» Александр Черный. Она понадобится им для работы с электронными таблицами, текстовым редактором и электронной почтой.

А «Альт сервер» — это серверный дистрибутив с широкой функциональностью, позволяющий разворачивать и поддерживать корпоративную инфраструктуру предприятий, а также использовать разнообразное периферийное оборудование.

Крупное импортозамещение

Государственные компании переходят на отечественные технологии в соответствии с указом Президента России Владимира Путина №166, в котором установлены жесткие сроки для перехода субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные технологии.

С лета 2023 г. «Россети», которые являются одним из главных операторов КИИ в России, активно импортозамещаются, закупая отечественное программное обеспечение.

В августе 2023 г. Cnews писал о том, что «Россети» отказываются от СУПА немецкой SAP — компания искала подрядчика на проектирование импортонезависимой информсистемы, выделив на это 403 млн руб.



В начале ноября 2023 г. «Россети» разместили четыре закупки различного софта на портале госзакупок. Один конкурс проводился на сумму 752,4 млн руб.



По данным двух источников «Ведомостей» в разных ИТ-компаниях, «Россети» тестировали почтовый сервис и мессенджер VK и в итоге закупили только мессенджер VK, а почтовый сервис от компании «Мойофис», офисный софт — от «Р7-офис».