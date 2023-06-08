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В топе разработчиков российских ОС важные перемены. «Аврора» в шаге от вылета

Как показало исследование CNews, в 2022 г. бизнес большей части разработчиков самых популярных российских ОС существенно вырос. С учетом того, что некоторые из компаний стали значительно зарабатывать также и на сторонних своих продуктах, редакция сопоставила выручки ключевых игроков рынка, связанные исключительно с их операционными системами.

Топ разработчиков ОС

Как выяснил CNews, 2022 г. можно считать весьма важным для разработчиков наиболее популярных российских ОС — как с точки зрения изменения финансовых показателей, так и в части ротации в условном топе, сформированном на их основании.

Изученные в исследовании редакции показатели выручки касаются группы «Астра» (линейка ОС Astra Linux), компаний «Базальт СПО» («Альт») и «Ред софт» («Ред ОС»), НТЦ ИТ РОСА (РОСА) и «Открытой мобильной платформы» («Аврора»).

Годом ранее CNews уже провел подобное сравнение в отношении бизнеса перечисленных компании. Однако тогда была учтена только полная выручка организаций-разработчиков (их основных юрлиц) — без учета того, какой именно ее процент пришелся на продажи и поддержку именно ОС. Редакция тогда исходила из того, что операционные системы являются их магистральными продуктами, а остальные решения в большей или меньшей степени продаются именно благодаря им.

В тот раз первое место по продажам осталось за «Астрой», второе — за «Ред софтом», третье — «Базальт СПО», четвертое — «Открытой мобильной платформой», пятое — НТЦ ИТ РОСА.

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Фото: © laupri / Фотобанк Фотодженика
2022 г. оказался очень значимым для бизнес-показателей разработчиков российских ОС

В этот раз CNews решил поменять подход и сопоставить выручку ключевых игроков рынка, касающуюся непосредственно их ОС.

Во многом это было связано с очень заметным ростом продаж второстепенных продуктов в группе «Астра». Как выяснил CNews в конце мая 2023 г., по итогам отчетного периода выручка от них составила 1,11 млрд руб. (16,96% от общей). Годом ранее на них пришлось лишь 109,4 млн руб. (4,61%).

Лидеры топа

В целом выручка группы «Астра» в 2022 г. достигла 6,53 млрд руб. (2,37 млрд руб. годом ранее; прирост — 175%). То есть выручка, связанная с ОС, оказалась на уровне 5,42 млрд руб., что подтвердило статус Astra Linux в качестве многолетнего лидера в топе.

Второе место достается ОС «Альт». Как заверил CNews, председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, весь ее бизнес ориентирован на продажи и поддержку ОС. Поэтому каких-либо значимых поправок к финансовым результатам ООО «Базальт СПО» делать не нужно. По итогам 2022 г. выручка организации увеличилась на 172% и составила 892,7 млн руб.

На третьем месте — «Ред ОС». Общая выручка ООО «Ред софт» в отчетный период увеличилась на 122% — до 1,29 млрд руб. Однако, как рассказали CNews представители компании, в последнее время она весьма активно развивает другие свои софтверные продукты, например СУБД. За вычетом их продаж, на выручку, связанную с ОС, в 2022 г. пришлось 677,2 млн руб.

Второй эшелон

На момент публикации данного материала, компания «Открытая мобильная платформа» и НТЦ ИТ РОСА не смогли сообщить CNews, требуется ли какая-либо значимая поправка к их публичным финансовым показателям, если мы собираемся изучить их выручку, связанную только с ОС. Впрочем, они столь существенно отстают от тройки лидеров, что при подсчете долей рынка (он будет сделан ниже) это можно считать не слишком принципиальным.

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У НТЦ ИТ РОСА общая выручка по итогам 2022 г. выросла на 104%, достигнув 85,9 млн руб. Условное четвертое место.

Финансовые показатели разработчиков ОС «Аврора» продолжили падение. За отчетный период уровень выручки снизился на 41% и составил 66,8 млн руб. Условное пятое место.

Доли рынка

Таким образом, доли рынка продаж самых популярных российских ОС распределились следующим образом. За Astra Linux — 75,9%, «Альт» — 12,5%, «Ред ОС» — 9,5%, РОСА — 1,2%, «Авророй» — 0,9%.

Появятся ли в топе новые участники

Смогут ли в ближайшем будущей новые российские решения потеснить кого-либо в представленном топе — вопрос открытый.

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В одном из недавних рейтингов Market.CNews упоминал две пока еще малоизвестные операционные системы: «Основа» разработки АО «НППКТ» и «Атлант» одноименного ООО.

Однако, финансовые показатели АО «НППКТ» за 2022 г. в публичном доступе не представлены, а по итогам 2021 г. у него было падение выручки на 54%, и она оказалась на уровне 55,2 млн руб.

ООО «Атлант» было зарегистрировано 31 марта 2022 г., поэтому ее финансовые показатели за этот год весьма условны: выручка в 582 тыс. руб.

Что же касается ОС «Аврора», то ее место в рейтинге по итогам 2023 г. вполне может заметно укрепиться в силу особого внимания к этому проекту со стороны государства.

Денис Воейков

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