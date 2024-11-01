ФНС выделила 1,6 миллиарда на закупку ПК на российских Linux

ФНС выделила 1,69 млрд руб. для закупки ПАКов на «Альт СП», Astra Linux, «Ред ОС» и CentOS. Поставка оборудования необходима для модернизации АИС «Налог-3».



Новые ПАКи для «Налога-3»

Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба России начнет поставку нового «железа» для модернизации вычислительных мощностей главной ИС, автоматизирующей работу ведомства.

На закупку оборудования налоговая выделила 1,69 млрд руб. Все поставляемые ПАКи будут установлены в ЦОД в г. Дубна, который обслуживает филиал ФКУ «Налог-сервис» при ФНС.

Для модернизации ведомству понадобился один ПАК обработки больших данных и восемь ПАКов виртуализации двух типов, по четыре единицы на каждый тип, и пять сетевых компонент. Судя по предварительным расчетам налоговой, один ПАК обработки больших данных обойдется ведомству от 303 до 305 млн руб., ПАКи виртуализации — от 261 до 266 млн руб. для первого типа и от 55 до 56 млн руб. для второго типа. На закупку сетевых компонент выделено от 1 до 8 млн руб.

Сам тендер был опубликован на сайте госзакупок 16 октября 2024 г. Поставщика выберут с помощью аукциона, заявки на который компании смогут подать до 1 ноября. Победителя выберут 2 ноября.

ФНС ФНС покупает ПАКи для АИС «Налог-3» на 1,69 миллиардов

ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России — подведомственное учреждение Федеральной налоговой службы, созданное в рамках проекта модернизации налоговой службы с фокусом на ИТ.

АИС «Налог-3» — единая система, обеспечивающая автоматизацию деятельности ФНС по всем выполняемым функциям. Основные цели проекта «Налог-3» включают упрощение взаимодействия налогоплательщиков с ФНС, переход на электронные процедуры, создание единого информационного пространства, интеграцию налоговых органов с новыми внешними источниками информации, снижение операционных затрат по налоговым вопросам и улучшение информационного обмена с государственными органами и органами местного самоуправления.

Подробнее про закупку

Судя по техническому заданию к тендеру, модернизация оборудования затронет ряд подсистем «Налога-3». Среди них подсистема бухгалтерской отчетности, процессной аналитики, подсистема «Комплексного управления и администрирования долга», сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

ПАК обработки больших данных необходим ФНС для организации обмена сообщениями между сервисами, указано в техническом задании. В его составе должно быть не менее восьми вычислительных узлов, в каждом из которых должно быть не менее двух 24 ядерных процессоров. Также на «борту» должно быть не менее 1 ТБ оперативной памяти. Работать ПАК будет на базе операционных систем «Альт СП», Astra Linux, «Ред ОС» и CentOS.

ПАКи виртуализации имеют схожие технические характеристики, каждый вычислительный узел комплекса должен иметь на «борту» минимум два 24 ядерных процессора, с частотой в 2,2 ГГц и минимум 1 ТБ оперативной памяти.

Недавно ФНС закупала похожее оборудование

24 октября 2024 г. CNews писал, что ФНС закупает ПАКи для трех своих ЦОДов, а именно в Нижегородской области, Москве и в Дубне. Закупка проводилась с той же целью — модернизировать «Налог-3». Тогда налоговая выделила 3,5 млрд руб.