Разделы

ПО Цифровизация Системное ПО
|

Обновленный «Альт Сервер» 10.4: новые инструменты для администраторов, улучшенный «Альт Домен»

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Сервер» с программным комплексом «Альт Домен» 10.4. Существенно дополнены инструменты «Альт Домена» и шаблоны групповых политик. Также в «Альт Сервер» вошли новые инструменты для администраторов, включая контроль подключения USB-устройств. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Альт Домен»

В установщике доступен профиль «Контроллер Альт Домена (Сервер Samba DC)», который позволяет установить сервер в роли контроллера домена. Дополнительно можно выбрать графическую оболочку MATE и установить инструменты управления доменом, аналогичные RSAT от Microsoft Active Directory.

«Альт Домен» стал стабильнее и удобнее, в том числе при работе с Windows-клиентами и клиентами на «Альт Рабочая станция К».

Основной компонент «Альт Домена», Samba, обновлен до версии 4.19.9. Это обеспечило взаимную интеграцию с доменами Active Directory Domain Controller (AD DC) 2016 функционального уровня и поддержку схемы данных 2019 года.

В графический редактор групповых политик GPUI 0.2.55 внесен ряд улучшений.

Появилась поддержка версий групповых политик (ГП), что позволяет отслеживать изменения, управлять совместимостью, возвращаться к более ранним версиям, создавать тестовые версии ГП.

Также добавлены: система логирования; плагин для обработки GPT.INI-файлов, необходимый для выполнения политик скриптов при включении/выключении ПК и входе/выходе пользователя.

В инструмент применения групповых политик gpupdate 0.12.2 добавлено отслеживание версий, теперь с контроллера загружаются только измененные политики. Также исправлен ряд ошибок, выявленных в предыдущей версии.

Создан новый инструмент аналитики GPResult, формирующий отчеты о применении групповых политик к ПК и/или конкретному пользователю.

Добавлены новые инструменты диагностики: diag-domain-controller проверяет состояние контроллера домена, включая доступность службы Samba, корректность настроек и синхронизацию времени; diag-domain-client диагностирует состояние клиента домена, проверяет доступность ресурсов и корректность настроек.

Сетевое и системное администрирование

В новую версию вошел ряд обновлений, помогающих в работе системных администраторов.

Появились инструменты для контроля подключения USB-устройств. Они позволяют гибко управлять доступом к USB-устройствам, используя белые и чёрные списки с политиками разрешения (allow) или блокировки (block). Предоставляют возможность ограничить доступ к файловой системе любого USB-устройства по UID/GID пользователя, и возможность просмотра журнала событий подключения/отключения USB-устройств.

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным
Телеком

Приложения работают через web-интерфейс Центра управления системой (Alterator), обеспечивая детальный контроль безопасности USB-портов и адаптируясь под любые требования.

Существенно обновлен сетевой монитор Zabbix 7.0.8, закрыты уязвимости.

В Proxmox Backup Server 3.2.8 администраторам доступна система уведомлений о ключевых событиях: выполнении резервного копирования, проблемах с хранилищем и состоянием системы и т.п.

Прочие обновления

Обновлены версии ядер (5.10.233 и 6.1.124), доступные для выбора в загрузчике, исправлены проблемы с отображением интерфейса установщика на 4K-мониторах и установкой на NVMe-диски с секторами 4K в режиме UEFI.

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций
Цифровизация

Обновлены интерпретаторы языков программирования (PHP 8.2, Python 3.9.20, Ruby 3.1.4).

Ознакомиться с подробной информацией об операционной системе можно в документации на сайте «Базальт СПО».

Архитектуры

ОС «Альт Сервер» 10.4 работает на процессорах с архитектурами: x86_64; aarch64; «Эльбрус» (по запросу).

Поддержка и лицензирование

Поддержка «Альт Сервер» 10.0 — 10.4 будет осуществляться до декабря 2025 г., но не менее полугода с момента поступления в продажу продуктов на 11-й платформе.

При наличии непрерывной технической поддержки на 10 версию «Альт Сервер» пользователи смогут бесплатно перейти на 11 версию с сохранением всех условий обслуживания.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выстроить СЭД в компании с 49 подразделениями по всей России

В Cloudflare произошел крупный сбой из-за «кривой» попытки заблокировать фишинговую ссылку

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Роскомнадзор покупает для своих сотрудников курсы по киберразведке

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще