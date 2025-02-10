Обновленный «Альт Сервер» 10.4: новые инструменты для администраторов, улучшенный «Альт Домен»

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Сервер» с программным комплексом «Альт Домен» 10.4. Существенно дополнены инструменты «Альт Домена» и шаблоны групповых политик. Также в «Альт Сервер» вошли новые инструменты для администраторов, включая контроль подключения USB-устройств. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Альт Домен»

В установщике доступен профиль «Контроллер Альт Домена (Сервер Samba DC)», который позволяет установить сервер в роли контроллера домена. Дополнительно можно выбрать графическую оболочку MATE и установить инструменты управления доменом, аналогичные RSAT от Microsoft Active Directory.

«Альт Домен» стал стабильнее и удобнее, в том числе при работе с Windows-клиентами и клиентами на «Альт Рабочая станция К».

Основной компонент «Альт Домена», Samba, обновлен до версии 4.19.9. Это обеспечило взаимную интеграцию с доменами Active Directory Domain Controller (AD DC) 2016 функционального уровня и поддержку схемы данных 2019 года.

В графический редактор групповых политик GPUI 0.2.55 внесен ряд улучшений.

Появилась поддержка версий групповых политик (ГП), что позволяет отслеживать изменения, управлять совместимостью, возвращаться к более ранним версиям, создавать тестовые версии ГП.

Также добавлены: система логирования; плагин для обработки GPT.INI-файлов, необходимый для выполнения политик скриптов при включении/выключении ПК и входе/выходе пользователя.

В инструмент применения групповых политик gpupdate 0.12.2 добавлено отслеживание версий, теперь с контроллера загружаются только измененные политики. Также исправлен ряд ошибок, выявленных в предыдущей версии.

Создан новый инструмент аналитики GPResult, формирующий отчеты о применении групповых политик к ПК и/или конкретному пользователю.

Добавлены новые инструменты диагностики: diag-domain-controller проверяет состояние контроллера домена, включая доступность службы Samba, корректность настроек и синхронизацию времени; diag-domain-client диагностирует состояние клиента домена, проверяет доступность ресурсов и корректность настроек.

Сетевое и системное администрирование

В новую версию вошел ряд обновлений, помогающих в работе системных администраторов.

Появились инструменты для контроля подключения USB-устройств. Они позволяют гибко управлять доступом к USB-устройствам, используя белые и чёрные списки с политиками разрешения (allow) или блокировки (block). Предоставляют возможность ограничить доступ к файловой системе любого USB-устройства по UID/GID пользователя, и возможность просмотра журнала событий подключения/отключения USB-устройств.

Приложения работают через web-интерфейс Центра управления системой (Alterator), обеспечивая детальный контроль безопасности USB-портов и адаптируясь под любые требования.

Существенно обновлен сетевой монитор Zabbix 7.0.8, закрыты уязвимости.

В Proxmox Backup Server 3.2.8 администраторам доступна система уведомлений о ключевых событиях: выполнении резервного копирования, проблемах с хранилищем и состоянием системы и т.п.

Прочие обновления

Обновлены версии ядер (5.10.233 и 6.1.124), доступные для выбора в загрузчике, исправлены проблемы с отображением интерфейса установщика на 4K-мониторах и установкой на NVMe-диски с секторами 4K в режиме UEFI.

Обновлены интерпретаторы языков программирования (PHP 8.2, Python 3.9.20, Ruby 3.1.4).

Ознакомиться с подробной информацией об операционной системе можно в документации на сайте «Базальт СПО».

Архитектуры

ОС «Альт Сервер» 10.4 работает на процессорах с архитектурами: x86_64; aarch64; «Эльбрус» (по запросу).

Поддержка и лицензирование

Поддержка «Альт Сервер» 10.0 — 10.4 будет осуществляться до декабря 2025 г., но не менее полугода с момента поступления в продажу продуктов на 11-й платформе.

При наличии непрерывной технической поддержки на 10 версию «Альт Сервер» пользователи смогут бесплатно перейти на 11 версию с сохранением всех условий обслуживания.