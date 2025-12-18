«ИТ-Экспертиза» провела нагрузочное и стресс тестирование флагманского продукта «Сакура»

Компания «ИТ-Экспертиза» успешно завершила масштабное нагрузочное и стресс тестирование флагманского продукта «Сакура». За один час система обработала обращения от 105 тыс. удаленных рабочих мест, продемонстрировав 0% отказов работоспособности и использовав не более 20% доступных ресурсов инфраструктуры.

В рамках проводимых тестов моделировалась проверка комплаенса (проверка соответствия политике безопасности) удаленных АРМ по предоставлению им доступа в защищенный информационный контур заказчика.

Инфраструктура: информационный контур – два гео распределенных дата центра (Active Active), каждый с VPN-шлюзом компании «Амикон» и 2 серверами Сакура, подключенными к PostgreSQL и внешним системам заказчика; эмуляция клиентской части – 204 виртуальные машины, в каждой 515 контейнеров с агентом «Сакура» и VPN клиентом, дистанционно подключающихся к Информационному контуру.

Тестовая среда воспроизводила реальное взаимодействие: агент «Сакура» собирал метрики рабочего места, передавал их через VPN канал серверу «Сакура», который проводил многоэтапные проверки (комплаенс, верификация во внешних системах) и принимал решение о допуске.

Для генерации существенной нагрузки от дистанционно работающих АРМ было запущено 204 виртуальных машины, в каждой из которых функционировало 515 контейнеров, внутри каждого в активном режиме работали совместно агент «Сакура» и VPN-клиент.

В результате применения параллельной и многопоточной обработки подключений и проверок, среднее время на выполнение всех комплаенс-проверок сервером Сакура для одного рабочего места составило 3,3 секунды.

Ключевые показатели теста

Инфраструктура. Клиентская часть: отдельный ЦОД; 204 виртуальные машины (ВМ); в каждой ВМ – 515 контейнеров; в каждом контейнере – установлен агент «Сакура» и клиент VPN; итого ≈105 тыс. эмулированных рабочих мест; серверная часть: 2 геораспределенных ЦОД; в каждом ЦОД запущено 2 сервера «Сакура» в отказоустойчивом режиме; СУБД PostgreSQL.

Продолжительность: непрерывный цикл ≥ 1 час.

Загрузка серверов Сакура: ≤ 15% от планового сайзинга.

Нагрузка на СУБД PostgreSQL: ≈30%.

Среднее время полной комплаенс проверки: 3,3 секунды на одно рабочее место.

Свободные ресурсы: > 80% резервного потенциала.

Безопасность: 0% «ненадежных» АРМ получили доступ; 200 тыс. RADIUS запросов обработаны без ошибок

Отказоустойчивость/катастрофоустойчивость: при отключении одного ЦОД или трех из четырех серверов «Сакура» система сохраняла контроль и приемлемое время отклика.

«Глубокий рефакторинг комплекса информационной безопасности «Сакура» редакции 3 относительно редакции 2 позволил нам перейти на новый технологический уровень и реализовать возможности, наиболее востребованные в современном мире ИБ: надежную отказоустойчивость и катастрофоустойчивость, мультимастер архитектуру, суперпроизводительную обработку запросов и проверок, широкие возможности интеграции с другими системами и многое другое. Использованная методика для тестирования базируется, с одной стороны, на мировых практиках и стандартах, с другой – основана на реальном опыте наших клиентов. Мы обязательно расскажем о ней подробнее позже. Проведенное нагрузочное тестирование доказало, что мы идем верным направлением и готовы предложить мощное решение даже самым требовательным заказчикам», – сказал Максим Ефремов, заместитель генерального директора по информационной безопасности «ИТ-Экспертизы».