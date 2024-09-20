Подтверждена совместимость ПК «Сакура» и ОС «Альт»

Компании «Базальт СПО» и «ИТ-Экспертиза» успешно завершили тестирование совместимости программного комплекса информационной безопасности «Сакура» с операционными системами «Альт Рабочая станция» 10, «Альт Сервер» 10 и «Альт СП» 10 на платформе х86_64. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Результаты тестовых испытаний, проведенных специалистами компании «ИТ-Экспертиза», зафиксированы в двустороннем протоколе. По итогам тестирования совместимости ОС «Альт» и ПК «Сакура» оформлены соответствующие сертификаты.

«Альт» – линейка операционных систем для для госсектора, бизнеса и частных пользователей, которую с 2001 г. развивает команда разработчиков «Базальт СПО». Программные продукты разрабатываются на собственной инфраструктуре разработки компании и репозитории проекта «Сизиф», находящихся на территории и под юрисдикцией России. ОС «Альт» внесены в Единый реестр отечественного ПО

ПК «Сакура» – это комплекс информационной безопасности для контроля удаленных рабочих мест и активного реагирования на несоответствие профилям безопасности. Решение предназначено для контроля состояния защищенности рабочих мест на основе политик, обнаружения и реагирования на угрозы безопасности, управления доступом к корпоративным ресурсам. ИТ-продукт является полностью российской разработкой и внесен в Единый реестр отечественного ПО (№ 9018)

«Проведенное тестирование подтвердило высокую степень совместимости и стабильности работы наших продуктов, что гарантирует клиентам обеих компаний уверенность в надёжности и эффективности предлагаемых решений», – сказал Максим Ефремов, заместитель генерального директора по ИБ компании «ИТ-Экспертиза».