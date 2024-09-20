Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО Импортонезависимость
|

Подтверждена совместимость ПК «Сакура» и ОС «Альт»

Компании «Базальт СПО» и «ИТ-Экспертиза» успешно завершили тестирование совместимости программного комплекса информационной безопасности «Сакура» с операционными системами «Альт Рабочая станция» 10, «Альт Сервер» 10 и «Альт СП» 10 на платформе х86_64. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Результаты тестовых испытаний, проведенных специалистами компании «ИТ-Экспертиза», зафиксированы в двустороннем протоколе. По итогам тестирования совместимости ОС «Альт» и ПК «Сакура» оформлены соответствующие сертификаты.

«Альт» – линейка операционных систем для для госсектора, бизнеса и частных пользователей, которую с 2001 г. развивает команда разработчиков «Базальт СПО». Программные продукты разрабатываются на собственной инфраструктуре разработки компании и репозитории проекта «Сизиф», находящихся на территории и под юрисдикцией России. ОС «Альт» внесены в Единый реестр отечественного ПО

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

телеком

ПК «Сакура» – это комплекс информационной безопасности для контроля удаленных рабочих мест и активного реагирования на несоответствие профилям безопасности. Решение предназначено для контроля состояния защищенности рабочих мест на основе политик, обнаружения и реагирования на угрозы безопасности, управления доступом к корпоративным ресурсам. ИТ-продукт является полностью российской разработкой и внесен в Единый реестр отечественного ПО (№ 9018)

«Проведенное тестирование подтвердило высокую степень совместимости и стабильности работы наших продуктов, что гарантирует клиентам обеих компаний уверенность в надёжности и эффективности предлагаемых решений», – сказал Максим Ефремов, заместитель генерального директора по ИБ компании «ИТ-Экспертиза».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

В России откроют новые центры робототехники

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

Найден способ обнаруживать американские самолеты-невидимки с помощью фундаментальных свойств сети Starlink

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

В России запущен в серию тяжелый морской беспилотник «Визир»

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: