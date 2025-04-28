«Группа Астра» и компания «ИТ-Экспертиза» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов

«Группа Астра» и компания «ИТ-Экспертиза» объявляют о подтверждении совместимости операционной системы Astra Linux и программного комплекса «Сакура». Все тесты завершились успешно, и по их результатам был получен сертификат в рамках программы технологического партнерства Ready For Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Сакура» — это программный комплекс для обеспечения информационной безопасности, мониторинга и активного контроля удаленных рабочих мест. С его помощью можно проводить инвентаризацию оборудования, отслеживать действия сотрудников на рабочих местах и т.д.

Использование «Сакура» в связке с Astra Linux позволяет достигнуть высокого уровня защиты данных, привести ИТ-инфраструктуру в полное соответствие с актуальными стандартами информационной безопасности и выполнить требования регуляторов.

«Интеграция нашего программного комплекса Сакура с новейшей версией операционной системы Astra Linux позволит существенно повысить уровень защищенности корпоративных ресурсов наших заказчиков. А технологическое партнерство с коллегами из «Группы Астра» поможет эффективнее справляться с вызовами в области кибербезопасности и укреплять отечественную ИТ-индустрию в целом», — сказал Максим Ефремов, руководитель команды продукта «Сакура» компании «ИТ-Экспертиза».

«Обеспечение информационной безопасности российских организаций — сложная и многоуровневая задача, которая решается комплексно. Чтобы надежно защитить и ИТ-ландшафт, и данные, которые в нем хранятся, необходимо задействовать сразу и прикладной, и инфраструктурный, и системный софт. Заказчикам нужны не разрозненные продукты, а цельные технологические стеки, которые позволяют реализовать защиту на всех уровнях. Выпускать подобные совместные решения разработчики могут только в тесной кооперации, и один из ярких примеров подобного взаимодействия – это наше сотрудничество с коллегами из «ИТ-Экспертизы». Мы начали совместную работу в 2021 г. и обязательно ее продолжим, так как у нас единая цель: наполнить рынок качественной и удобной продукцией, отвечающей требованиям российского законодательства и отраслевых ИБ-стандартов», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».