Комплекс информационной безопасности «Сакура» – релиз версии 2.31

Компания «ИТ-экспертиза» представила новую версию 2.31 комплекса информационной безопасности «Сакура».

В версии 2.31 реализован ряд нововведений: появился дополнительный механизм определения геолокации без использования средств операционных систем; теперь поддерживаются любые картографические провайдеры, совместимые с OpenStreetMap (OSM); добавлены новые средства информирования о нарушениях; появилась возможность непосредственно из интерфейса сервера «Сакура» собирать RPM-пакеты для установки агентов. Об этом CNews сообщили представители компании «ИТ-экспертиза».

Произведена оптимизация всех компонентов программного комплекса. Благодаря этому существенно повышена совместимость агентов «Сакура» с операционными системами Linux и macOS. Выпущена версия агента «Сакура» для архитектуры ARM (в статусе «бета»). За счет оптимизации снижены нагрузка на процессор и время формирования отчетов, повышена точность сбора необходимых данных.

В качестве сервисных возможностей появились новые настройки, актуализирована документация, расширен список примеров интеграции с отечественными VPN решениями и упрощены некоторые процессы настройки программного комплекса.

Новое в версии

Реализован дополнительный механизм определения геолокации АРМ без использования средств операционных систем. Добавлена поддержка любых провайдеров онлайн и оффлайн карт, совместимых с интерфейсом OSM (например, «Яндекс», Google).

Реализовано информирование агентом о статусе онлайн / оффлайн и об уровне текущего нарушения для Агентов Windows. Реализована сборка RPM пакетов Агента из интерфейса сервера «Сакура».

Реализован механизм автоматизированной привязки «Категорий безопасности» к «Организации». Реализован механизм импорта «Категорий безопасности». Реализован настраиваемый список полей для осуществления проверок расширенной регистрации с использованием мобильного приложения «Сакура».

Оптимизация

Повышена совместимость агентов «Сакура» для ОС Linux и macOS. Выпущена бета версия Агента «Сакура» для архитектуры ARM (для ОС Linux и macOS).

Повышена надежность обновления агентов «Сакура» на АРМ с возможностью автоматического возврата на предыдущую версию. Реализован новый механизм логирования агента, добавлена ротация логов, оптимизирована группировка данных.

Реализован механизм сбора логов и диагностической информации от агентов из интерфейса сервера «Сакура». Снижена нагрузка на АРМ при работе агента за счет оптимизации сбора списка процессов.

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Снижено время формирования отчета активности процессов на рабочих станциях. Повышена точность сбора данных активности сеансов пользователей.

Прочие изменения

Новый дизайн страницы «Настройки» – «Сервер». Настройки сгруппированы по смыслу в отдельные вкладки. В том числе добавлена новая группа настроек: «Адреса GEO серверов».

Добавлены настройки, позволяющие осуществлять отправку почты с логином авторизации отличающимся от почтового адреса. Добавлена возможность просмотра пароля при аутентификации в сервере «Сакура».

Приведено описание системы мониторинга работоспособности комплекса «Сакура» в руководстве пользователя. Приведены примеры интеграции с VPN вендорами в руководстве пользователя.

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Реализован режим проверки нагрузки сервером «Сакура» при массовом перемещении пользователей на серверах MS AD. добавлены новые параметры подключения к MS AD.

Упрощена настройка подключения к AD для работы с несколькими OU. Приведены рекомендации по безопасной настройке «Сакура», СУБД в руководстве пользователя.

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«ИТ-экспертиза» – компания в области ИТ, разработки программного обеспечения и информационной безопасности. В компании работают эксперты по повышению производительности и отказоустойчивости информационных систем. Компания разрабатывает собственное программное решение – комплекс информационной безопасности «Сакура», а также оказывает услуги консалтинга по информационной безопасности в области защиты КИИ (критической информационной инфраструктуры), ГИС (государственных информационных систем) и персональных данных (ФЗ-149, ФЗ-152, ФЗ-187). Проводит аудит и нагрузочные тестирования, выдает рекомендации по его итогам и при желании заказчика проводит все необходимые работы в рамках подобных проектов.