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Новый релиз «Сакура PRO». Максимум гибкости и простоты разработки

В июле компания «Технос-К» выпустила новый релиз No-Сode платформы «Сакура PRO» v 1.7.0. No-Сode платформа «Сакура PRO» предназначена для разработки и конструирования бизнес-приложений используя визуальные компоненты для настройки и описания бизнес процессов, входящих в состав платформы. Применяется для создания систем автоматизированного контроля и управления ресурсами и активами, обеспечивающих консолидацию, хранение и анализ производственных и технико-экономических показателей. Платформа применима для проектов различной сложности в различных индустриях, и позволяет представить информацию в удобном для пользователя виде. Об этом CNews сообщили представители «Технос-К».

No-Code платформа подходит для задач связанных с миграцией со старых систем или для автоматизации новых бизнес процессов вне поддерживаемых системах.

В новой версии акцент сделан на удобство работы пользователя и ускорения выполнения ряда рутинных операций, добавено еще больше шаблонов для обработки данных через интерфейсы пользователей. Появилась возможность групповых настроек доступа к редактированию данных для различных пользователей с учетом их ролей, возможность добавлять шаблоны с правами доступа к документам. В свойствах пользователя добавлена возможность выбора необходимого (логин, ФИО и электронная почта).

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Импортонезависимость

Добавлена работа с векторными изображениями, чаше всего это касается добавления логотипов или подписей в итоговые документа, а также их отображение в интерфейсах пользователей. Сейчас при группировке документа достаточно вставить изображение и применить ко всему документу, и оно появится на всех страницах, если потребуется. При этом изображение будет адаптироваться в зависимости от используемого устройства — мобильник, планшет, ноутбук.

В новой версии открыта возможность для пользователей самостоятельно писать и добавлять в систему свои формулы, усовершенствованы функции для ускорения и групповой обработки данных.

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