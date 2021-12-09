Подтверждена совместимость комплекса информационной безопасности «Сакура» и операционной системы AlterOS

18 ноября 2021 г. компания «ИТ-Экспертиза» и Группа компаний АЛМИ подписали двухсторонний сертификат совместимости, подтверждающий корректность работы программного комплекса «Сакура» с операционной системой AlterOS. Об этом CNews сообщили представители компании «АЛМИ Партнер».

Компания «ИТ-Экспертиза» - разработчик корпоративной шины данных «1С: Интеграция КОРП» и комплекса информационной безопасности «Сакура», занимается крупными корпоративными внедрениями и проектами.

Группа компаний АЛМИ имеет значительный опыт в разработке отечественных программных продуктов, включенных в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, а также опыт по внедрению и сопровождению перехода органов государственной власти и государственных предприятий на российское ПО.

Программный комплекс «Сакура» предназначен для контроля состояния защищенности рабочих мест, реагирования на угрозы и управления доступом к корпоративным ресурсам. Он позволяет контролировать состояние рабочих мест и устройств 24 часа в сутки и предотвращать последствия нарушения правил информационной безопасности. «Сакура» также используется на проектах, где требуется импортозамещающий продукт из сегмента кибербезопасности. Комплекс зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 9018).

AlterOS – это интуитивно понятная операционная система, отвечающая современным требованиям защиты информации без потери производительных мощностей и совместимая со всеми необходимыми прикладными программными продуктами для эффективной работы государственных и коммерческих учреждений. Система разработана в соответствии со всеми государственными стандартами, сертифицирована во ФСТЭК, внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

Подтверждённая совместимость с отечественной операционной системой AlterOS предоставляет пользователям комплекса «Сакура» новые возможности для обеспечения защиты рабочих мест в организации, при удаленном подключении или использовании облачной и гибридной инфраструктуры.