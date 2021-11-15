Вышла версия 2.20 комплекса информационной безопасности «Сакура»

10 ноября 2021 г. выпущен релиз комплекса «Сакура» 2.20.

Что нового:

1. Добавлено 12 новых виджетов для главного экрана.

2. Добавлен предиктивный ввод для текстовых полей в фильтрах.

3. Добавлена возможность указания доменного имени сервера в настройках агента.

Виджеты главного экрана

4. Отображение рабочих мест с нарушениями на карте.

5. Переработка механизма контроля терминальных сеансов. Доработана возможность подключения к терминальным серверам только идентифицированных рабочих мест и рабочих мест без активных нарушений.

6. Увеличение производительности сервера «Сакура» более чем в 10 раз.