Вышла версия 2.20 комплекса информационной безопасности «Сакура»
10 ноября 2021 г. выпущен релиз комплекса «Сакура» 2.20.
Что нового:
1. Добавлено 12 новых виджетов для главного экрана.
2. Добавлен предиктивный ввод для текстовых полей в фильтрах.
3. Добавлена возможность указания доменного имени сервера в настройках агента.
4. Отображение рабочих мест с нарушениями на карте.
5. Переработка механизма контроля терминальных сеансов. Доработана возможность подключения к терминальным серверам только идентифицированных рабочих мест и рабочих мест без активных нарушений.
6. Увеличение производительности сервера «Сакура» более чем в 10 раз.