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Вышла версия 2.20 комплекса информационной безопасности «Сакура»

10 ноября 2021 г. выпущен релиз комплекса «Сакура» 2.20.

Что нового:

1. Добавлено 12 новых виджетов для главного экрана.

2. Добавлен предиктивный ввод для текстовых полей в фильтрах.

3. Добавлена возможность указания доменного имени сервера в настройках агента.

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Виджеты главного экрана

4. Отображение рабочих мест с нарушениями на карте.

5. Переработка механизма контроля терминальных сеансов. Доработана возможность подключения к терминальным серверам только идентифицированных рабочих мест и рабочих мест без активных нарушений.

6. Увеличение производительности сервера «Сакура» более чем в 10 раз.

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