No-Code платформа «Сакура PRO» версии 1.5.0.

Российская компания «Технос-К», резидент «Сколково», которая создает информационно-аналитические системы не только для больших корпораций, но для компаний, которые только начинают свою деятельность, выпустила новую версию No-Code платформы «Сакура PRO» 1.5.0. Об этом CNews сообщили представители «Технос-К».

В обновленной версии платформы значительно расширился функционал, что дает возможность пользователю более детально выстраивать бизнес-процессы, увеличилась производительность обработки данных более, чем на 30%. Появились новые функции и возможности, что еще больше упрощает настройки системы. Компания «Технос-К» выпускает уже пятое обновление платформы «Сакура PRO», с учетом нарастающих потребностей заказчиков.

Для пользователя

Появились пять новых важных функций для бизнес-пользователей. В этой версии становится доступна групповая обработка строк в документах, к которым привязаны табличные структуры в пользовательском интерфейсе. Появилась возможность проводить операции над группой строк в таблицах «Сакуры PRO».

Опция, которая теперь доступна для всех – роль возврата в черновик, что дает право совершать возврат документа из статуса «Готово» в «Черновик».

Изменен UI страницы системы. Список разделов на странице системы представлен плитками.

Добавлена кнопка «скопировать» в уведомлениях. Теперь есть возможность скопировать текст в уведомлении об ошибке.

Для конструктора или разработчика приложений

Появились следующие новые функции: загрузка векторных изображений в справочники; возможность создавать новый тип поля для векторных изображений и загружать векторные изображения в данные справочников; отображение векторных изображений из справочников в документах; возможность включать в таблицы векторные изображения из справочников (после с векторным изображением заполняется по значению из справочника); контроль зависимостей документа (проверки связи шаблона документа с реестром, видом деятельности, объектом и правилом представления в моделлере); процесс настройки документа для его корректного отображения в «Сакуре PRO» стал проще.

Для администратора

Добавлены системные роли. Возможность настроить системные роли в системе «Сакура PRO»: роль с правом входа в моделлер — дает право доступа к функционалу в моделлере; роль с правом входа в «Сакуру PRO» — дает право доступа в пользовательский интерфейс системы; роль доступа к справочникам — дает право доступа в систему «Данные справочников»; роль доступ к ПоИБ — дает право доступа в ПоИБ.

Добавлены бизнес-роли. Появляется возможность настроить бизнес-роли в системе «Сакура PRO: роль администратора системы безопасности — дает право создавать новых пользователей; роль администратора доступа, управление ролями и правами пользователей — дает право добавлять пользователям роли и права и создавать новые роли с различными вариациями доступа.

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«Сакура PRO» – универсальный конструктор для создания ИC по автоматизации бизнес-процессов и обработки разрозненных данных. «Сакура PRO» предназначена для разработки и конструирования бизнес-приложений. Применяется для создания автоматизированных систем контроля и управления ресурсами и активами, обеспечивающих консолидацию, хранение и анализ производственных и технико-экономических показателей, с целью повышения эффективности оперативного и стратегического управления.