Приложение двухфакторной аутентификации «Сакура» совместимо с «Ред ОС М»

Компании «ИТ-Экспертиза» и «Ред Софт» успешно протестировали совместимость мобильного приложения «Сакура» с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспертизы».

Результаты испытаний, проведенных специалистами обеих компаний, зафиксированы в протоколе тестирования и оформлены соответствующим сертификатом. Организации, использующие программный комплекс информационной безопасности «Сакура», смогут задействовать механизм двухфакторной аутентификации удаленных пользователей при помощи мобильного приложения, входящего в состав ПК ИБ «Сакура» и отечественной операционной системы «Ред ОС М».

Мобильное приложение «Сакура» предназначено двухфакторной аутентификации в системах, использующих одноименный комплекс информационной безопасности. Поддерживает современные мобильные операционные системы: Android и iOS.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная использованием собственных наработок, а также наработок нескольких открытых проектов, в том числе AOSP, что позволяет обеспечить полную совместимости с Android-приложениями. Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18.10.2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через RuStore.