Пользователи «Ред ОС» 8 получили дополнительные инструменты обеспечения информационной безопасности с помощью программного комплекса «Сакура»

Пользователи отечественной операционной системы «Ред ОС» 8 от компании «Ред Софт» могут усилить защиту рабочих мест организации с помощью решений компании «ИТ-Экспертиза.» Проведенные тесты на совместимость подтвердили, что программный комплекс «Сакура» совместим с «Ред ОС» 8 и стабильно контролирует состояние удаленных рабочих мест на «Ред ОС» 8 и реагирует на несоответствия политикам ИБ. Об этом CNews сообщили представители компании ИТ-Экспертиза».

Программный комплекс «Сакура» предназначен для контроля состояния защищенности рабочих мест на основе политик, обнаружения и реагирования на угрозы безопасности, управления доступом к корпоративным ресурсам. «Сакура» – это программный комплекс, который сразу устраняет возможные угрозы, предоставляет актуальную информацию о состоянии защищенности инфраструктуры, предлагает единую политику безопасности, которая распространяется в том числе и на пользователей удаленных рабочих мест, а также расширяет инструментарий для отдела ИБ новыми эффективными средствами мониторинга и настройки.

«Ред ОС» — российская импортонезависимая операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. В феврале 2024 г. вышло мажорное обновление системы: «Ред ОС» 8 предложила пользователям дополнительный функционал, обновленный дизайн, возможность выбора пользовательского окружения рабочего стола и ядро Linux LTS-версии 6.6, которое обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования.

Организации, переходящие на отечественный стек решений и заинтересованные в повышении информационной безопасности как устройств внутри контура компании, так и за ее пределами, могут оценить эффективность совместной работы «Ред ОС» и ПК ИБ «Сакура».

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«ИТ-Экспертиза» – компания в области ИТ, разработки программного обеспечения и информационной безопасности. В компании работают эксперты по повышению производительности и отказоустойчивости информационных систем. Специалисты компании обеспечивают реализацию программ импортозамещения в крупнейших структурах России на самом высоком уровне. Компания разрабатывает собственные программные решения, входящие в реестр российского ПО, в частности – «Умный мониторинг» и комплекс информационной безопасности «Сакура», а также оказывает услуги консалтинга по информационной безопасности в области защиты КИИ (критической информационной инфраструктуры), ГИС (государственных информационных систем) и персональных данных (ФЗ-149, ФЗ-152, ФЗ-187). Проводит аудит и нагрузочные тестирования, выдает рекомендации по его итогам и при желании заказчика проводит все необходимые работы в рамках подобных проектов.

«Ред Софт» — российский разработчик программного обеспечения. Портфель компании включает экосистему решений для организации и управления ИТ-инфраструктурой, а также прикладные продукты, которые обеспечивают основу автоматизации государственных информационных систем. Заказчики компании «Ред Софт» — это госкорпорации, органы государственной власти, представители бизнеса из всех отраслей экономики: от тяжелой промышленности, металлургии, нефтегазовой отрасли до телекома, ритейла, медицины, образования и предпринимательства. Продукты «Ред Софт» входят в Реестр российского ПО Минцифры России и сертифицированы ФСТЭК России. Компания «Ред Софт» входит в число лицензиатов ФСТЭК России, ФСБ России, а также является членом организаций АРПП «Отечественный софт», «Руссофт» и резидентом инновационного центра «Сколково».