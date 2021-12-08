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Подтверждена совместимость комплекса «Сакура» с «Ред ОС»

Российские разработчики «Ред софт» и «ИТ-Экспертиза» подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и программного комплекса «Сакура». Работа направлена на создание импортонезависимого техностека.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Программный комплекс «Сакура» предназначен для контроля состояния защищенности рабочих мест на основе политик, обнаружения и реагирования на угрозы безопасности, управления доступом к корпоративным ресурсам. Комплекс «Сакура» зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Обеспечение безопасности в экосистеме «Ред ОС» позволит создать устойчивую к различным видам угроз ИТ- инфраструктуру. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работоспособности стратегически важных сфер экономики страны. Благодарим партнеров за сотрудничество», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

«Комплекс «Сакура» уже сейчас используется там, где нужны импортозамещающие продукты из сегмента кибербезопасности. Подтверждённая совместимость с отечественной операционной системой «Ред ОС» предоставит новые варианты совместных решений пользователям комплекса «Сакура», – сказал генеральный директор компании «ИТ-экспертиза» Вячеслав Савлюк.

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