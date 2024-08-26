Mont расширила линейку no-code-решений платформой «Сакура Pro»

Группа компаний Mont подписала соглашение с резидентом «Сколково» компанией «Технос-К», разработчиком российской no-code-платформы «Сакура Pro». Решение упрощает процесс разработки, делая ее доступной обычным бизнес-пользователям без специальных навыков в программировании, а также обеспечивает растущие потребности бизнеса в автоматизации и оптимизации процессов.

В части разработки новых ИТ-решений для бизнеса компании часто сталкиваются со стандартным набором сложностей. Помимо трудностей при внедрении уже готового продукта в корпоративный контур конечные пользователи — специалисты и эксперты компании — не всегда полностью удовлетворены функциональностью и удобством разработанной для них платформы. Проблема зачастую возникает еще на этапе составления технического задания, которое формирует системный аналитик по установленному ГОСТу. Такой формализованный подход не всегда отражает запросы бизнес-заказчиков и приводит к негативному опыту взаимодействия с технологиями.

Возможности no-code-платформы позволяют экспертам самостоятельно начать разработку нужного им решения, избежав длительных этапов формулирования техзадания и сторонней разработки

No-code-платформа «Сакура Pro» – инструмент для создания решений с функциональностью ETL-, MDM-, BI- или BPM-систем. Одним из преимуществ платформы является ее интуитивно понятный, простой конструктор с дружественным интерфейсом. Пользователь получает готовую систему корпоративного уровня, настраиваемую под конкретные требования и расширяемую до любого уровня. Полученные благодаря «Сакура Pro» no-code-решения могут применяться в качестве информационной системы для работы с официальными формами, заявками и локальными нормативными актами, автоматизации рутинных задач, в том числе подготовки финансовых и аналитических отчетов.

«Сакура Pro» доступна для использования как малым бизнесом, так и крупными корпорациями. Платформа доказала свою универсальность и может применяться в различных отраслях для проектов любой сложности – на производстве, в торговле, управлении, финтех-разработках и многих других.

«Платформа “Сакура Pro” способствует повышению эффективности как оперативного, так и стратегического управления в организации. Метод No-code открывает перед командами новые возможности в цифровизации, которые раньше были доступны только через долгую и дорогостоящую разработку с участием профессиональных программистов. Наша платформа ускоряет выпуск MVP и оптимизирует затраты на цифровизацию», – сказал директор по развитию бизнеса «Сакура Pro» Виктор Фогельсон.

«Zero-coding позволяет крупным компаниям направить силы ИТ-команд на более сложные задачи, а для малого бизнеса – это оптимальный способ оцифровать рутинные бизнес-процессы. “Сакура Pro” уже зарекомендовала себя как надежное и эффективное решение для бизнеса», – омтетил специалист по работе с новыми вендорами в Mont Александр Сахаров.