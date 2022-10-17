«ЦМД-софт» будет внедрять ERP-решения на платформе ТУРБО Х

ИT-компания «ЦМД-софт» и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений ТУРБО, заключили соглашение о партнерстве. В его рамках интегратор планирует реализацию ERP-проектов и других функциональных решений на платформе ТУРБО Х. Об этом CNews сообщили представители «ЦМД-софт».

«ЦМД-софт» специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации сложных бизнес-процессов. Специалисты компании обладают 25-летним опытом реализации масштабных проектов в дистрибуции, кредитовании, страховании, продажах недвижимости и финансовых продуктов. В рамках партнерства «ЦМД-софт» планирует создание и внедрение новых отраслевых решений на российской платформе ТУРБО Х. Она предназначена для разработки высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов крупных и средних предприятий. Платформа является российским продуктом, на котором созданы и успешно работают системы управления в категориях ERP, EAM, EPM, а также отраслевые и функциональные решения партнеров.

Олег Сафонов, председатель правления «ЦМД-софт»: «Мы создаем решения, опираясь на использование современных и надежных технологий. ТУРБО Х позволит нам предоставлять нашим клиентам востребованные решения для развития и снижения рисков эксплуатации ИТ-приложений».

Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист бизнес групп»: «Линейка решений ТУРБО во главе с платформой ТУРБО Х позволяет партнерам создавать и внедрять своевременные решения в различных отраслях и категориях, решать задачи непрерывности бизнеса. Благодаря сотрудничеству с “ЦМД-софт” мы ожидаем появление на рынке новых отраслевых и функциональных решений на основе ТУРБО X».

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ЦМД-софт» – ИТ-компания, внедряющая информационные системы. Компания разрабатывает и внедряет бизнес-решения на базе CRM, BPM, BI, ERP-систем, а также мобильные приложения и портальные решения собственной разработки.

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ТУРБО — это линейка отечественных программных продуктов из реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа ТУРБО Х, которая развивается российскими разработчиками с 1991 г. Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. На платформе созданы и успешно работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 30 отраслевых партнерских разработок.

«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы ТУРБО. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Ланит» — «Лаборатория новых информационных технологий». Многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.